Потери, отказы и новые счастливые семьи: что ждет родителей, желающих усыновить ребенка во время войны

"Телеграф" узнал о пути, который нужно пройти, чтобы усыновить ребенка

В ходе полномасштабной войны с РФ дети стали наиболее уязвимой прослойкой граждан Украины, пострадавших от российского вторжения. Гибель родителей, потеря семей или развод с родными – тяжелые вызовы для самых молодых членов общества.

Число малышей, которые по тем или иным причинам были лишены родительской опеки и оказались в детдомах, стремительно растет. Их в Украине насчитывается около 70 тысяч детей, но каждый такой ребенок ждет своей семьи.

Какие трудности пришлось преодолеть семье, которая во время войны взяла на себя ответственность за двух таких детей, узнавал "Телеграф" в разговоре с Анастасией Васильченко из Кривого Рога.

Война заставила взглянуть на это по-новому

— Расскажите, когда и как возникла идея усыновить ребенка?

— Эта идея возникла еще очень давно, я даже мечтала об этом. В моей семье тоже были усыновлены дети, но они об этом не знали. Это было очень давно, поэтому эта тема считалась табуированной. Моя родственница, воспитывавшая приемных детей, даже пыталась создать видимость беременности. Это прямо целая тайна была. Вернее, все об этом знали, но никогда на эту тему не общались. Мой муж также рос в одной семье с девушкой, находившейся на попечении его родителей. То есть, для нас это было знакомым явлением.

Вместе с мужем мы договорились, что займемся этим вопросом после рождения биологического ребенка. Однако война подтолкнула нас быстрее задуматься о том, сколько детей теряют родителей и как остро стоит этот вопрос. Тогда мы подумали и решили: какая разница, какой ребенок будет первым, приемный или биологический.

— Как отреагировали родные и друзья на ваше решение? Не отказывали ли они вас?

— Мои родственники сначала не очень хорошо отреагировали, но сейчас уже смирились. Всегда ждут нас в гости. Родственники же мужа отреагировали негативно, поэтому мы до сих пор не общаемся. А поссорились больше полугода назад.

— Как вообще выбирать ребенка и как вы нашли своего? Это нужно почувствовать?

— У нас было так: когда закончили подготовку с документами, увидели рекламу в Facebook "Парень ищет семью". И уже готовы были забрать его сразу. Пошли к службе и попросили рассказать поподробнее о мальчике. Нас предупредили, что от него отказались предыдущие семьи, рассказали о нюансах его поведения.

Мы были твердо настроены на знакомство, потому все равно взяли направление. Мы ехали не выбирать ребенка, мы ехали за ребенком. Я не понимала, зачем еще смотреть базу. Есть семья, которая хочет помочь ребенку и есть ребенок, который в этом нуждается. Мне этого было достаточно.

У всех людей это может происходить по-разному. Однако я считаю, что выбор ребенка не должен походить на выбор товара. Не стоит искать ребенка, отвечающего всем вашим идеалам, даже таким мелким, как цвет глаз. Мы взяли того ребенка, которого встретили. Мы не выбирали.

— Никита – подросток. Не боялись ли брать ребенка такого сложного возраста?

— Меня подтолкнуло, что подростков никто не хочет брать. Всем давай младенцев, отказников или хотя бы дошкольников. Поэтому я начала читать о подростках, ведь возраст действительно непростой. Но я поняла, что готова помочь такому ребенку. У меня у самой бурно проходил подростковый возраст, поэтому я справлюсь.

По словам Анастасии, каждому ребенку нужна семья, будь то младенец или уже сформированный подросток.

— Вы сразу понравились друг другу? Каким было знакомство?

— Когда мы поехали знакомиться, очень нервничали. Поболтали с мальчиком минут 10-15. Сотрудница службы спросила, поедет ли он с нами? Он согласился. Мы подписали документы, которые заберем его. Контакт был установлен. Через пару дней он был у нас дома.

Однако каждая приемная семья проходит через адаптацию и мы не являемся исключением. В начале вы пытаетесь понравиться ребенку, а он вам. В этот идеальный период вы играете вместе, делитесь историями, ребенок вам помогает во всем и ведет себя очень вежливо. Она так ведет себя не потому, что безупречен, а потому, что хочет быть в семье и боится, что вы ее вернете. Однако со временем начнутся сложности. В нашем случае Никита начал провоцировать и проверять будем ли мы его любить, когда он плохо себя ведет и не вернем ли мы его, как это уже не раз произошло.

Судьба подарила еще одного ребенка

— Как я понимаю, вы тоже приняли в свою семью младшую сестру мальчика? Стало ли ее существование для вас сюрпризом?

— Мы знали, что в детских домах часто живут дети из одной семьи, потому мы готовили документы на усыновление нескольких детей одновременно. Однако мы не знали, что у Никиты есть сестра. Во время встречи с работниками службы по делам детей мы поинтересовались, есть ли у мальчика кто-нибудь, но нам сказали, что Никита — единственный ребенок.

В последний момент, когда мы были готовы забрать мальчика домой, нам сообщили о его двухлетней сестре. Это стало для нас неожиданностью.

Из-за войны дом малютки, где жила девочка, был эвакуирован в Нидерланды. Мы не могли отказаться от нее, потому поехали туда, чтобы забрать ее домой. Через пару месяцев уже в Украине мы будем удочеривать Русланку.

Именно Никита просил ее забрать. Если бы не он, я не думаю, что мы бы это сделали. Мальчик объяснил, что он не хочет, чтобы она росла в детском доме и был бы рад если бы ее усыновил.

Как мне сказала одна подписчица и мама трех приемных детей: этот поступок – проявление любви именно к первому ребенку. Я его очень люблю, потому сделала все, чтобы учесть это желание.

Теперь семья имеет двоих детей

— Будете разговаривать с детьми об их биологических родителях? Какие советы вы можете дать родителям по этому разговору?

— Важно быть честным с ребенком об его усыновлении. Если лгать, а потом ребенок узнает правду, он может почувствовать себя преданным и возненавидеть вас.

К примеру, Никита прекрасно помнит свою семью, ведь жил с ней до 6 лет. Но мы говорим об этом только в том случае, если он сам о них упоминает. В общем, мы договорились вернуться к этой теме, когда он станет взрослее. А если у него будет вопрос к ним, то даже организуем встречу.

Что касается Русланки — она еще маленькая, чтобы что-то понимать. Если ребенок маленький, не обязательно прямо говорить жесткую суровую правду. Мол: "Твоя мать поступала ужасно, пьянствовала, а потом отказалась от тебя".

На мой взгляд, нужно рассказать об этом в положительном контексте. Объяснить, что у ребенка две мамы и это классно, даже повезло. По мере того, как ребенок взрослеет, у него может быть больше вопросов о своем усыновлении. Тогда можно давать дополнительную информацию. Вероятно, что ребенок будет травмирован меньше.

— Есть миф, что дети в детских домах невыносимы, травмированы и если их взять, семья не будет счастлива. Можете ли вы опровергнуть это?

— Конечно, все зависит от желания и усилий, которые ты прилагаешь. Но стоит понимать – там нет безупречных детей с идеальными генами, без психических травм. Никто не попадал в приюты от приятного опыта и хороших событий. Это дети, которые могли испытывать разного вида издевательства, насилия, некоторые дети уже имеют зависимости, некоторые страдают от низкой самооценки и проблем с доверием.

Часто люди думают, что если они берут кого-нибудь маленького, то это психически здоровая психика, но эти дети все равно травмированы. Это не биологический ребенок и не чистый лист.

Но если у вас хорошие мотивы, у вас теплые взаимоотношения в семье, то все будет хорошо. Нужны только любовь и терпение.

Усыновление без взяток: возможно ли это?

— Существует мнение, что усыновление ребенка в Украине это очень дорогой и коррупционный процесс. Так ли это, или все зависит от удачи?

— Многие спрашивают меня, сколько сейчас стоит взять ребенка. Однако мы ничего не платили и я знаю людей, которые также забирали детей без всякой взятки. Даже разговоров об этом не было.

Возможно, такие ситуации где-то случаются, но на моем пути такого не было. Если бы нам предложили "купить" ребенка, я отказалась бы, поскольку это противоречит моим принципам.

Родить сердцем — это не о покупке и продаже

— Известно, что нужно пройти девять кругов ада, чтобы взять ребенка. Сколько времени занимает усыновление ребенка в Украине?

— Относительно кругов ада, правда, но не настолько, как можно представить. Если у человека есть желание, нет блекаутов, все органы работают и вы знаете, куда нужно обращаться, то все можно сделать за несколько месяцев.

К примеру, у нас процедура сбора документов затянулась, потому что были частые отключения света и база не работала. Окончательный этап — прохождение курсов, но из-за войны их в нашем городе не проводили. Пришлось ждать, когда они начнутся в другом городе. Однако если бы все нормально работало, то трех месяцев достаточно. Там нет ничего специфического.

— Какие документы нужны? Можете ли кратко описать путь человека, желающего взять ребенка в свою семью?

— Если вы окончательно готовы стать родителями, то можно зарегистрироваться на консультацию через приложение "Дия". Или поехать в местную службу по детям в районе, где проживаете или зарегистрированы.

Я советую идти лично в службу, вам ведь в любом случае придется с ними контактировать. Если вам скажут, что детей нет — не верьте и просите предоставить исчерпывающий перечень документов, которые нужно собирать, чтобы стать кандидатом на усыновление.

Для начала нужно предоставить документы, подтверждающие ваше лицо: паспорт и идентификационный код. В дальнейшем необходимо показать, что у вас постоянное место жительства. Это может быть как собственное, так и арендуемое жилье. Также необходимо предоставить информацию о своем доходе. Если супруги, то можно показать справку о зарплате за последние шесть месяцев любого из них. Службы должны убедиться, что у вас есть постоянная работа и вашей зарплаты достаточно, чтобы прокормиться.

Еще одним этапом является медкомиссия – это одно из того, что займет у вас много времени. Придется немного побегать по врачам. Ну и все. А так, сделать ксерокопию ваших документов не занимает много времени. Раньше, например, люди долго ждали выписку о несудимости. Сейчас она делается через две минуты через приложение "Дия".

После прохождения родительских курсов и решения суда можно забрать ребенка домой. Я советую оформлять сразу два пакета документов: на опеку и усыновление. В этом случае вы можете забрать ребенка на попечение к себе домой сразу после установления контакта и проходить судебный процесс, когда ребенок уже живет у вас.

— Как проверяют, что семья благополучна и имеет достаток? Ведь есть случаи, когда детей усыновляют откровенно плохие семьи, так что детям у них хуже, чем в детдоме.

— Такие истории действительно случаются. Особенно в поселках, когда детей берут ради выплат или пособия по хозяйству. К сожалению, такая практика всегда была и никуда не делась.

Что касается доходов, то не обязательно много зарабатывать. От вас требуется только прожиточный минимум — примерно 2 тысячи гривен на человека. Например, супруги хотят взять одного ребенка. Вот нужно, чтобы от зарплаты могли выделить по 2 тысячи. То есть вместе может быть 6 тысяч. Это не так уж много. Грубо говоря, стать приемными родителями может каждый имеющий официальную работу.

В общем, службы обращают внимание на банальные вещи, как свет, газ, вода, место для приготовления пищи. Необязательно иметь отдельную детскую. Достаточно показать обустроенный детский уголок и кровать. Или покажите комнату, где будет жить ребенок, скажите, какую мебель туда поставите. Вы ведь еще не знаете, какой ребенок к вам попадет, а на разный возраст — потребности разные. Но каких-то супертребований у них нет.

— Некоторые люди, несмотря на все усилия, не могут усыновить ребенка, поэтому отчаиваются. Есть ли какие-то причины, по которым родителям могут отказать?

— Если вам отказывают в усыновлении, значит что-то не так с документами. У кого неофициальная работа, у кого возможно не совсем хорошие условия проживания. Трудно представить, что у вас все отлично, но заявку все равно отклоняют.

— Вы указали, что перед тем, как родителям поручить ребенка, они должны пройти какие-то курсы. О чем именно речь и действительно ли они полезны?

— Да, это обязательные курсы родительства от государства. Раньше были необязательные, но сейчас все должны проходить. И это очень хорошо, потому что, по крайней мере, на тех курсах, на которые мы попали с мужем (в Днепре — Ред .), была очень качественная подача важной информации. Там объясняли нюансы воспитания именно приёмных детей: чем отличаются от биологических.

Я приблизительно хотела понимать, что все эти дети пережили. Благодаря знаниям о детском поведении, я могу объяснить себе, почему ребенок так себя ведет. Такие курсы важны даже для людей, уже имеющих своих детей, ведь это совершенно разный опыт.

Эти курсы – это последнее, что ты добавляешь в свой пакет документов. Если не пройдешь курсы, тебя просто не запишут как кандидата. Но иногда до начала курсов приходится долго ждать. Возможно, не удается набрать достаточное количество людей, а возможно, государству не хватает средств. Всего в нашей группе было около 30 человек.

К этому шагу людей побуждает разное

— Сегодня большой спрос на усыновление? Есть ли в детских домах очереди и конкуренция между потенциальными родителями?

— Людей хочет много. Вопрос больше к тому, какие у них мотивы. Если твой мотив помочь ребенку и увеличить свою семью таким путем это нормальные мотивы. В таком случае ребенку будет хорошо и вам будет хорошо. Если все это для того чтобы взять ребенка на опеку и получать средства — нет.

Если не можешь решить вопрос со своими детьми и хочешь этим ребенком заменить свою неудачную попытку, то это не нормальный мотив. Важно, чтобы вы были ментально здоровы и готовы к этому серьезному шагу. Часто из-за отсутствия тщательной подготовки от ребенка могут отказаться после первой проблемы.

На мой взгляд, важно понимать, что взять ребенка из приюта — это лишь способ, которым появляется ребенок в вашей семье. И он ни в коем случае не хуже родить. Если это осознать, то мне кажется, что ваше отношение к этому изменится.

Насколько мне известно, усыновители имеют право уехать за границу. Возможно, именно поэтому многие люди сейчас бросились усыновлять ребенка. И это тоже не хорошо. Окей, вам дали ребенка, вы уехали из страны, что дальше?

Ребенка нужно воспитывать и контактировать с ним каждый день.

—- Спрос на усыновление детей превышает предложение?

— Оставшихся детей тоже очень много. Я не знаю, почему постоянно рассказывают, что их нет.

— Детей, потерявших родителей из-за войны, больше?

— Хочу развенчать миф, что во время военного положения усыновления запрещено, потому что есть вероятность того, что после победы могут появиться родственники ребенка. Это не совсем так. Усыновить ребенка сейчас можно. Но только там, где нет военных действий, и работают государственные органы власти и суды. Процедура усыновления сейчас такая же, как была до войны. Чтобы ребенка можно было усыновить, у него должны быть юридически разорваны связи с родителями. Например, решение суда о лишении родительских прав, свидетельство о смерти биологических родителей и т.п. Если родители неизвестно где, такого документа у ребенка не будет. Усыновить ее невозможно, максимум позволят опеку или другие формы устройства.

Мне пишут многие люди, которые хотят помочь ребенку, который пострадал из-за военных действий. Да, бывает и такое, таких детишек тоже усыновляют. Однако их не слишком много. Почему? Представим, нормальная семья и что-то случилось у родителей из-за взрыва. Обычно такого ребенка забирают к себе родственники или друзья семьи под опеку. Или ее могут просто унести, а документы оформить позже. Я веду к тому, что у ребенка должен быть документ, в котором говорится, что родители лишены родительских прав или, например, свидетельство о смерти. А из-за войны много документов теряется или люди пропадают без вести. Ребенок таких родителей не будет отвечать требованиям к усыновлению. То есть ее можно максимум взять на попечение.

Однако есть множество детей, от которых отказываются неблагополучные родители, и именно им сейчас нужна помощь. Ведь обычно дети, потерявшие родителей из-за войны, не остаются без поддержки.

Терпение, любовь и реальные ожидания

— К чему должен готовиться человек, решившийся на такой шаг, и какие черты характера помогут справиться с вызовами?

— В первую очередь нужно, чтобы с нервами было все в порядке, потому что они пригодятся. Ребенок может очень раздражать и допекать. Но я думаю, что все дети так поступают. Не важно: приемные, биологические или еще какие-то. Это простые моменты в воспитании.

Не надо ждать, что дети будут тебе благодарны, что они тебя сразу будут любить. Особенно это касается ребенка, которого только изъяли из биологической семьи и он попадает к вам. Что бы ни случилось — они все любят своих родных родителей. Доходить может до того, что они могут полагать, что вы забрали их обманом. Так что нужно время, и далеко не два дня.

Вам понадобится терпение. Я бы даже сказала, что необходима безусловная любовь: ты просто помогаешь и не ждешь, что это завтра вернется. А может, вообще, ребенок не будет благодарен, и будет думать, что лучше бы попал в другую семью. То есть ты делаешь это не для того, чтобы тебя благодарили, и чтобы этот ребенок на тебя смотрел, как на своего спасителя.

Также не нужно строить лишние ожидания. Нужны только реальные. Ведь ребенок из детского дома, по всей вероятности, будет хуже учиться. И это не потому, что с головой что-то не так. К примеру, мы взяли мальчика, который еще в одиннадцать лет почти не мог читать. Сегодня уже пол года прошло, когда он у нас, то читает нормально. С такими детьми нужно больше заниматься.

Есть дети, которые видели улицу, видели магазины, видели какие-нибудь банальные вещи. В то время как другие дети росли в сложных условиях и даже не знают, что такое микроволновка и как ею пользоваться.

— Планируете ли вы родить своих детей в будущем?

— Думаю, что да. В начале войны у меня была беременность, но она замерла на втором триместре. Я с мужем обследовались — со здоровьем все хорошо. Так что думаю, мы вернемся к этому вопросу позже.

Но скажу откровенно: сейчас с маленьким ребенком мне гораздо труднее, чем с первым ребенком. Она сама себя убаюкивает, может биться головой о стену, не чувствует сытости, не может наесться и напиться воды, резко может начаться истерика. Мне адаптация нелегко дается.

Возможно, я захочу еще раз насладиться пеленками и подгузниками через несколько лет. А может быть мне настолько будет достаточно и я решу не рожать.