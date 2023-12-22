Карпаты без лыж: чем заняться в Буковеле во время зимнего отдыха

Как активно отдохнуть зимой в Карпатах, если вы не катаетесь на лыжах.

Самым популярным местом зимнего отдыха для украинцев уже много лет остается горнолыжный курорт Буковель. И эта зима, скорее всего, не будет исключением – билеты в направлении Карпат приобрести уже довольно сложно из-за повышенного спроса, большинство отелей на рождественско-новогодний период уже забронированы.

За что мы любим Буковель? Горнолыжный комплекс Буковель находится у одноименной горы возле села Паляница и имеет уникальные климатические условия – горы закрывают его от холодных зимних ветров, что создает комфортные условия для отдыха зимой и осенью. На сегодняшний день это самый большой горнолыжный курорт Восточной Европы, современный европейский городок, имеющий 70 километров горнолыжных трасс, 16 подъемников и множество развлечений для отдыха. Конечно, большинство приезжает сюда зимой за адреналином и удовольствием, которое дарят крутые спуски на лыжах и сноу-бордах, но для тех, кто не катается, тоже есть чем заняться. Лишь один горный воздух, покой и тишина, зеленые леса и древние пихты, кристально чистые реки и озера, бурные водопады стоят того, чтобы отправиться в путь.

Буковель

Горы закрывают Буковель от холодных зимних ветров

Курорт имеет 70 километров горнолыжных трасс

Колесо обозрения в Буковеле открыли совсем недавно

Этнический колорит

Большинство гостиниц вам предложат погрузиться в этнический колорит Гуцульщины. Рождество в Буковеле запомнится вам надолго, ведь здесь устраивают праздничные ужины в сопровождении местных музыкантов. Можно посетить местные вечерницы, заколядовать вместе с местными жителями или исполнить народные песни.

Почти повсюду вас будет сопровождать колорит Гуцульщины

Рождественский дидих

Расслабьтесь в гостиницах SPA

В самом центре курортного городка Буковель в конце 2023 начал прием гостей SPA-отель DIDUKH https://didukh.com.ua/, который недавно открыл гостиничный оператор Ribas Hotels Group. Это отель отдыха с банями, джакузи, бассейнами, который расположен на очень высокой точке Буковеля, но ради которого гости готовы преодолевать этот путь – виды поражают настолько, что останавливается время.

SPA-отель DIDUKH

Отель расположен на очень высокой точке Буковеля

Все номера в отеле с изящным дизайном

Изящный дизайн с невероятным декором в украинском стиле с использованием природного камня, керамики, дерева, натурального текстиля, настоящих колосьев пшеницы, полевых и горных трав погружает в атмосферу природы и воздушности. Приезд сюда даже на несколько дней – это праздник и море положительных эмоций от нового стильного места с отличным сервисом и дизайном. Только представьте, что здесь можно плавать в бассейне или париться в сауне и одновременно любоваться невероятной панорамой Карпат, цвета и настроения которой меняются чуть ли не ежеминутно.

SPA-зона отеля включает в себя бассейны сауну, баню, хамам, душ впечатлений и джакузи

Целебная сила SPA способна восстановить силы и подарить новые впечатления

Прогулки пешком и экскурсии

В Карпатах множество пешеходных маршрутов, которые очаруют вас своими видами особенно в зимнюю пору. Советуем пройтись по туристическому маршруту протяженностью 15 км "Стежка Довбуша". Также можно прогуляться к водопадам Женецький Гук та Пробий, которые просто невероятные в зимнюю пору. Что касается экскурсий, то можно посетить монастырь Манявский скит, поехать в город Делятин, где разместился красивый костел, в Пнивский замок, в городок Коломыя с его музеем писанок. Можно посетить музей вблизи географического центра Европы возле села Дилове или посетить самобытные деревянные церкви Карпат, которые с 2013 года занесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тропа Довбуша

Этнопарк "Гуцул Ленд"

Изысканные блюда от звездного шефа

Новая модная кулинарная локация в Карпатах – это ресторан SAZHA, шеф-поваром заведения стал победитель проекта "Пекельна кухня" Юрий Диденко. Чтобы пообедать в этом месте, люди готовы преодолевать сотни километров и это стоит того. Звездный шеф ресторана SAZHA Юрий Диденко имеет большой опыт работы в мишленовских ресторанах Европы, а ныне использует зарубежный опыт в приготовлении украинских блюд в Буковеле. Попробовать блюда вы сможете в ресторане SAZHA, любуясь панорамным видом украинских Карпат.

Шеф-повар ресторана SAZHA Юрий Диденко

Разрабатывая концепцию кухни ресторана SAZHA, владельцы решили, что черный цвет сажи из печи должен найти свое отражение в блюдах. Фирменный паштет "Сажа" – черного цвета, подается на черной тарелке с черным хлебом и ежевичным соусом. К борщу мы подаем черные пампушки. Вареники и пицца у нас тоже черные. Также используем чёрные элементы при декорировании блюд. Цвет сажи и наша посуда: тарелки, соусники, чашки.

Вареники от Юрия Диденко

Винегрет по-буковински

Практически каждое блюдо от звездного шеф-повара – кулинарный шедевр. Чего стоит фирменный винегрет по-буковински, невероятный тартар, авторские голубцы, у которых вместо традиционного риса он использует булгур, а в начинку добавляет вяленые томаты. Блюдо получилось настолько вкусным, что гости часто просят шефа поделиться рецептом. Среди популярных блюд и классические полтавские галушки в авторской интерпретации – с добавлением нежной говядины и соуса из топленого молока.

Полтавские галушки

Верещака – блюдо украинской национальной кухни

Открытые бассейны

Особым удовольствием будет купание в открытых горячих бассейнах. Такие в Карпатах есть в новой гостинице WOL.07. Именно в этом отеле открытый бассейн находится на верхнем этаже и прямо из него открывается вид на Карпаты. Также хороший открытый бассейн в отеле F&B Spa Resort (Буковель) и Romantik SPA hotel (Яремче). Только представьте, что вы плаваете в открытом теплом бассейне, а над головой – звездное небо и лишь кое-где сверкают и медленно кружат крошечные снежинки.

Открытый бассейн в новой гостинице WOL.07

SPA в Ribas Hotels Group

Карпатские чаны

Альтернатива традиционным SPA, которых в Буковеле много, это Карпатские чаны. Гуцульское SPA, сочетающее в себе элементы бани и джакузи, приобрело в Карпатах в последние годы необыкновенную популярность. Есть необычный кайф в том, когда ты погружаешься в чан с горячей (от 38 до 42 градусов) родниковой водой, настоянной на травах. Над головой – снежная вьюга, а под чаном трещат дрова в костре. Говорят, что такая процедура оказывает омолаживающее действие на организм, положительно влияет на нервную систему и опорно-двигательный аппарат. Но прежде всего – это просто кайф.

Настоящее гуцульское SPA – это Карпатские чаны

Напомним, ранее сайт "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Буковеле на Рождество и Новый год.