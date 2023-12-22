Карпати без лиж: чим зайнятися у Буковелі під час зимового відпочинку

Як активно відпочити зимою в Карпатах, якщо ви не катаєтесь на лижах.

Найпопулярнішим місцем зимового відпочинку для українців уже багато років залишається Гірськолижний курорт Буковель. І ця зима, скоріш за все не буде виключенням – квитки у напрямку Карпат придбати вже досить складно через підвищений попит, більшість готелів на різдвяно-новорічний період вже заброньовані.

За що ми любимо Буковель? Гірськолижний комплекс Буковель знаходиться біля однойменної гори біля села Паляниця та має унікальні кліматичні умови – гори закривають його від холодних зимових вітрів, що створює комфортні умови для відпочинку взимку та восени. На сьогодні це найбільший гірськолижний курорт Східної Європи, сучасне європейське містечко, що має 70 кілометрів гірськолижних трас, 16 витягів і безліч розваг для відпочинку. Звісно, більшість приїздить сюди взимку за адреналіном та задоволенням, яке дарують круті спуски на лижах та сноу-бордах, але для тих, хто не катається теж є чим зайнятись. Лише одне гірське повітря, спокій та тиша, зелені ліси та стародавні ялиці, кришталево чисті річки та озера, бурхливі водоспади вартують того, щоб вирушити у дорогу.

Буковель

Гори закривають Буковель від холодних зимових вітрів

Курорт має 70 кілометрів гірськолижних трас

Колесо огляду у Буковелі відкрили зовсім недавно

Етнічний колорит

Більшість готелів вам запропонують поринути у етнічний колорит Гуцульщини. Різдво у Буковелі запам'ятається вам надовго, адже тут влаштовують святкові вечері у супроводі місцевих музикантів. Можна відвідати місцеві вечорниці, заколядувати разом з місцевими мешканцями або досхочу поспівати народних пісень.

Майже всюди вас буде супроводжувати колорит Гуцульщини

Різдвяний дідух

Розслабтесь у SPA-готелях

В самому центрі курортного містечка Буковель наприкінці 2023 року розпочав прийом гостей SPA-готель DIDUKH https://didukh.com.ua/ , який нещодавно відкрив готельний оператор Ribas Hotels Group. Це відпочинковий готель з лазнями, джакузі, басейнами, який розташований на дуже високій точці Буковелю, але заради якого гості готові долати цей шлях – краєвиди вражають настільки, що зупиняється час.

SPA-готель DIDUKH

Готель розташований на дуже високій точці Буковелю

Всі номери в отелі з витонченим дизайном

Витончений дизайн з неймовірним декором в українському стилі з використанням природного каменю, кераміки, дерева, натурального текстилю, справжніх колосків пшениці, польових та гірських трав занурює в атмосферу природи та легкості. Приїзд сюди навіть на декілька днів – це вже свято та море позитивних емоцій від нового стильного місця з чудовим сервісом та дизайном. Тільки уявіть, що тут можна плавати в басейні чи паритися в сауні та одночасно милуватись неймовірною панорамою Карпат, кольори та настрої якої змінюються ледь не щохвилини.

SPA-зона готелю включає басейни сауну, лазню, хамам, душ вражень і джакузі

Цілюща сила SPA здатна відновити сили та подарувати нові враження

Прогулянки пішки та екскурсії

В Карпатах безліч пішохідних маршрутів, котрі зачарують вас своїми краєвидами особливо в зимову пору. Радимо пройтися по туристиному маршруту протяжністю 15 км "Стежка Довбуша". Також можна прогулятися до водоспадів Женецький Гук та Пробій, котрі просто неймовірні у зимову пору. Що стосується екскурсій, то можна відвідати монастир Манявський скит, поїхати в місто Делятин, де розмістився красивий костел, до Пнівського замку, до містерчка Коломия з його музеєм писанок. Можна відвідати музей поблизу географічного центру Європи біля села Ділове або відвідати самобутні дерев’яні церкви Карпат, які з 2013 року занесені до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Стежка Довбуша

Етнопарк "Гуцул Ленд"

Вишукані страви від зіркового шефа

Нова модна кулінарна локація в Карпатах – це ресторан SAZHA, шеф-поваром закладу став переможець проекту "Пекельна кухня" Юрій Діденко. Щоб пообідати в цьому місці люди готові долати сотні кілометрів і це вартує того. Зірковий шеф ресторану SAZHA Юрій Діденко має великий досвід роботи у мішленівських ресторанах Європи, а нині використовує закордонний досвід в приготуванні українських страв в Буковелі. Куштувати страви ви зможете в ресторані SAZHA, милуючись панорамним видом українських Карпат.

Шеф-повар ресторану SAZHA Юрій Діденко

Розробляючи концепцію кухні ресторану SAZHA власники вирішили, що чорний колір сажі з печі має знайти своє відображення у стравах. Фірмовий паштет "Сажа" – чорного кольору, подається на чорній тарілці з чорним хлібом та ожиновим соусом. До борщу ми подаємо чорні пампушки. Вареники та піца у нас теж чорні. Також використовуємо чорні елементи при декоруванні страв. Кольору сажі і наш посуд: тарілки, соусники, горнятка.

Вареники від Юрія Діденко

Вінегрет по-буковинськи

Практично кожна страва від зіркового шеф-кухаря – кулінарний шедевр. Чого вартує фірмовий вінегрет по-буковинськи, неймовірний тартар, авторські голубці, у котрих замість традиційного рису він використовує булгур, а у начинку додає в’ялені томати. Страва вийшла настільки смачною, що гості часто просять шефа поділитися рецептом. Серед популярних страв й класичні полтавські галушки у авторській інтерпретації – із додаванням ніжної яловичини та соусу з топленого молока.

Полтавські галушки

Верещака — страва української національної кухні

Відкриті басейни

Особливим задоволенням є купання у гарячих відкритих басейнах. Саме такі у Карпатах є у новому готелі WOL.07. Саме в цьому готелі відкритий басейн знаходиться на верхньому поверсі і прямо з нього відкривається чудовий краєвид на Карпати. Також хороший відкритий басейн є в готелях F&B Spa Resort (Буковель) та Romantik SPA hotel (Яремче). Тільки уявіть, що ви плаваєте у відкритому теплому басейні, а над головою – зіркове небо і лише де-інде виблискують та повільно кружляють крихітні сніжинки.

Відкритий басейн у новому готелі WOL.07

SPA в Ribas Hotels Group

Карпатські чани

Альтернатива традиційним SPA, яких у Буковелі є багато, це Карпатські чани. Гуцульське SPA, яке поєднує в собі елементи лазні та джакузі, набуло в Карпатах останніми роками незвичайної популярності. Є незвичайний кайф у тому, коли ти поринаєш у чан із гарячою (від 38 до 42 градусів) джерельною водою, настояною на травах. Над головою – сніжна завірюха, а під чаном тріщать дрова в багатті. Кажуть, що така процедура має омолоджуючу дію на організм, позитивно впливає на нервову систему та опорно-руховий апарат. Але насамперед — це просто кайф.

Справжнє гуцульське SPA - це Карпатські чани

Нагадаємо, раніше сайт "Телеграф" розповідав, якою буде погода в Буковелі на Різдво та Новий рік.