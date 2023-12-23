"Найдем сайгака": Шарий рассмешил сеть обещаниями "наказать" журналиста-беглеца Печия

Журналист работал телеведущим-аналитиком

Пророссийский блогер Анатолий Шарий, получивший подозрение от СБУ, а сейчас находящийся в Испании, прокомментировал побег из Украины телеведущего 24 канала Алексея Печия. Он также высказал угрозы в его адрес.

На своем Telegram-канале Шарий написал, что намерен избить Печия. Однако, по словам блогера, это произойдет тогда, когда журналист ему "попадется".

Кроме того, Шарий отметил, что жизнь Печия в Европе "можно сделать чрезвычайно веселой и незабываемой". Он также призвал своих подписчиков оставлять комментарии на Telegram-канале журналиста.

"Найдем сайгака. Делитесь любой информацией, повеселимся", – написал Шарий.

В свою очередь пользователи соцсетей активно отреагировали на такое заявление блогера. Многие восприняли его слова с иронией и насмешкой.

Напомним, телеведущий 24 канала Алексей Печий сбежал из Украины. С этой целью он воспользовался полученной аккредитацией на саммит Европейского Союза, который проходил с 14 по 15 декабря – а после этого уже не вернулся в страну.