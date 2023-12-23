"Знайдемо сайгака": Шарій розсмішив мережу обіцянками "покарати" журналіста-втікача Печія

Журналіст працював телеведучим-аналітиком

Проросійський блогер Анатолій Шарій, який отримав підозру від СБУ, а зараз перебуває в Іспанії, прокоментував втечу з України телеведучого 24 каналу Олексія Печія. Він також висловив погрози в його адресу.

На своєму Telegram-каналі Шарій написав, що має намір побити Печія. Проте, за словами блогера, це станеться тоді, коли журналіст йому "попадеться".

Крім того, Шарій зазначив, що життя Печія в Європі "можна зробити надзвичайно веселим і незабутнім". Він також закликав своїх підписників залишати коментарі на Telegram-каналі журналіста.

"Знайдемо сайгака. Діліться будь-якою інформацією, повеселимося", – написав Шарій.

Своєю чергою користувачі соцмереж активно відреагували на таку заяву блогера. Багато хто сприйняв його слова з іронією та глузуванням.

Нагадаємо, телеведучий 24 каналу Олексій Печій втік з України. Для цього він скористався отриманою акредитацією на саміт Європейського Союзу, який проходив з 14 по 15 грудня – а після цього вже не повернувся до країни.