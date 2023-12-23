Телеведущий популярного канала поразил коллег бегством в Европу: как он это "оправдал"

Поступок телеведущего стал неожиданностью для его коллег и руководства

Телеведущий из 24 канала Алексей Печий бежал из Украины. С этой целью он воспользовался полученной аккредитацией на саммит Европейского Союза, который проходил с 14 по 15 декабря – а после этого уже не вернулся в страну.

Об этом сообщает 24 канал. О решении Печия не возвращаться в Украину стало известно 22 декабря и оно, как заявили коллеги, шокировало их.

"Сказать, что я в шоке – ничего не сказать!.. Говорят "не суди и несудим будешь". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решения готовы ли они и в дальнейшем ему верить", – прокомментировал поступок уже бывшего телеведущего генеральный директор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко.

Бывшая коллега Печия, телеведущая Ирина Узлова заявила, что позиция Печия не является отражением отношения к Украине коллектива телеканала. Это частный случай.

"Иногда даже в швейцарских часах может быть испорчен винтик. А жизнь всегда и каждому выставляет счет, за которым придется платить", – заявила она.

Еще один экс-коллега беглеца, Арсен Цымбалюк, добавил, что Печий и ему подобные должны понять, что ни одна Европа не спасет всех, если Украина не устоит. Потому что в случае проигрыша Украины это будет конец цивилизованного мира.

"В таком "новом мире" вы можете навсегда забыть и о карьере, и о достатке и, скорее всего, даже свободе. Ибо для "новых хозяев" этого мира вы никогда не станете своими, как бы ни пытались выпрыгивать из штанов. Вы будете для них теми, кем были Кива и Стремоусов", – отметил Цымбалюк.

Сам Алексей в это время записал видеообращение на своем канале на YouTube, где попытался оправдать свой поступок. В частности, он заявил, что будет продолжать информационную борьбу за Украину, но – в Европе.

"Я, Алексей Печий, принял сложное для себя решение – продолжать информационную борьбу за Украину, несмотря на общественное осуждение и давление. Это исключительно мой выбор…", – написал он под видео.

Ранее "Телеграф" писал, что блогер-уклонист Мирослав Олешко, который из-за границы призывал мужчин скрываться от мобилизации, мог бежать из Украины в общей сложности за 15 тысяч долларов. Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении по двум статьям.

Тем временем во время атаки дронов на Киев в ночь с 21 на 22 декабря российский ударный беспилотник попал в квартиру телеведущего Национального телемарафона Андрея Ковальского. Ковальский и его семья чудом остались в живых.