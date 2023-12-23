Без отца остались четверо детей: на фронте погиб десантник со Львовщины

Герой попал в армию летом этого года

В Украине в боях с оккупантами ежедневно гибнут лучшие сыновья и дочери страны. На этот раз печальная весть пришла во Львовскую область.

Как сообщает пресс-служба Сокальского городского совета, 11 декабря 2023 года во время выполнения боевого задания в ходе боевых действий в Донецкой области погиб житель Сокаля Войтун Михаил Анатольевич. Ему было 27 лет.

В горсовете отметили, что Михаила призвали на военную службу 16 июня 2023 года. Он служил командиром отделения десантно-штурмового отделения воинской части А0224.

"Отныне ему навсегда 27… Еще жить и жить на уме было, воспитывать детей, а проклятый враг оборвал молодую жизнь. У Михаила остались родители, жена Анна, дети Диана, Анора, Радимир, Злата, трое сестер и брат", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб украинский судья по боксу международной категории Эльчин Мурадов. Рефери попал под удар артиллерии.