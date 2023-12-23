Попал под артобстрел: на фронте погиб главный боксерский судья Киева

Герой защищал Украину с первых дней широкомасштабного вторжения РФ

На фронте погиб украинский судья по боксу международной категории Эльчин Мурадов. Накануне жизнь за Украину отдал мастер спорта по боксу Иван Солтысик.

Рефери попал под вражеский артиллерийский удар. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины (ФБУ) в Telegram.

Эльчин с первых дней российского полномасштабного вторжения отправился защищать Украину от врага. До войны он сделал очень многое для развития киевского и украинского бокса и, в частности, для судейства. Он являлся главным боксерским судьей Киева.

"Мы всегда будем помнить все, что сделал этот порядочный и хороший человек. Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Эльчина! Вечная память и слава Герою, погибшему, защищая нашу Родину! Никогда не забудем!" — гласит сообщение от ФБУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб мастер спорта Украины по боксу, член национальной команды Александр Онищенко. Кроме того, на войне захватчики убили кандидата в мастера спорта по боксу Юрий Боженко.

Напомним, перспективный украинский боксер, чемпион Европы среди молодежи (до 17 лет) Максим Галиничев погиб на Донбассе, защищая Украину от захватчиков.