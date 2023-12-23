Потрапив під артобстріл: на фронті загинув головний боксерський суддя Києва

Герой захищав Україну з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ

На фронті загинув український суддя з боксу міжнародної категорії Ельчин Мурадов. Напередодні життя за Україну віддав майстер спорту з боксу Іван Солтисік.

Рефері потрапив під артилерійський удар. Про це повідомила пресслужба Федерації боксу України (ФБУ) у Telegram.

Ельчин із перших днів російського повномасштабного вторгнення вирушив захищати Україну від ворога. До війни він зробив дуже багато для розвитку київського та українського боксу і, зокрема, для суддівства. Він був головним боксерським суддею Києва.

"Ми завжди будемо памʼятати про все, що зробила ця порядна та хороша людина. Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині, друзям та близьким Ельчина! Вічна памʼять та слава Герою, який загинув захищаючи нашу Батьківщину! Ніколи не забудемо!" — йдеться у повідомленні ФБУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув майстер спорту України з боксу, член національної команди Олександр Онищенко. Крім того, на війні загарбники вбили кандидата у майстри спорту з боксу Юрія Боженка.

Нагадаємо, перспективний український боксер, чемпіон Європи серед молоді (до 17 років) Максим Галінічев загинув на Донбасі, захищаючи Україну від загарбників.