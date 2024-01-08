Закарпатского уклониста, переплывшего Тису, в ЕС поймали украинцы: закончилось смешно (видео)

Уверенности у него стало меньше

Уклониста из Закарпатья, снискавшего себе славу тем, что показал в соцсети TikTok, как сбежал из Украины в Румынию, "не тепло" встретили за границей. Его нашли украинцы, которые не стеснялись в высказываниях во время беседы с беглецом.

Видео разговоры распространяют телеграм-каналы. Отмечается, что парня, вероятно, "нашли" в Праге, Чехия, ведь с утра он публиковал видео из этого города на своей странице в соцсетях.

Украинцев в видео говорят, что уклонистов, убежавших из Украины, нужно "щемить". Но это может негативно повлиять на репутацию украинцев в Европе и еще и незаконно.

От беглеца также потребовали подтверждений его слов о том, что Украина — это Эритрея. Но все, что он выдал, молчаливо закрывал лицо, чтобы укрыться от камеры. А в конце украинец бросился со всех ног и спрятался.

Сам парень прокомментировал инцидент в своем телеграм-канале, написав: "Вот и видосик, все, что удалось записать им. Конечно, со словами о том, что я ничего записывать не буду, там вырезано, имею в виду извинений. Х…ю изрыгали, не связанную со мной вообще."

Также он рассказал, что украинцы его выманили на встречу. В сети какая-то девушка предложила ему жилье на время пребывания в Праге, уклонист согласился, а на месте встречи его ждала не она.

Как украинец попал в Румынию

Парень красноречиво назвал свой путь блокбастером. Но не скрывал радости от того, что смог покинуть страну.

"Это я весь мокрый, весь голый, в самой куртке. Холодно, но зато где я? Я сейчас в Румынии. Иду по трассе в населенный пункт, чтобы там найти сухую одежду и чай или кофе. Потом пойду сдаваться в пограничную службу. Идешь, а также воздух какой-то другой, уверенность другая", — говорит уклонист.

По трассе ему пришлось идти недолго, ведь его заметили местные, сразу вызвали полицию.

"После того, как я попал в Румынию, я прошел 2 км, и ко мне сразу приехала полиция, я сказал, что я из Украины, они попросили документы, я предоставил. Они знали, что надо со мной делать. Они отвезли меня в участок. Там дали сухую одежду, мокрые вещи я поправил, к утру они высохли. Возили меня снимать отпечатки пальцев. Я ночевал в участке, даже принесли поесть", — рассказал мужчина в одном из своих видео.

На следующий день уклониста посадили в автобус и повезли на украинскую границу. По его словам, он не боялся, ведь знал, что его не будут сдавать.

"Они взяли там какую-то бумажку. Затем меня повезли в посольство Румынии, а дальше вглубь страны в миграционную службу и дали письмо, которое дает нам возможность передвигаться в Румынии, и еще какие-то документы. После того я выехал из Румынии в Венгрию, там я показал это письмо, и меня пропустили. Теперь я могу поехать в любую страну за этими документами", — добавил парень.

Ранее "Телеграф" писал, что в Закарпатской области пограничники спасли мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Интересно, что они пытались не бежать из Украины, а наоборот попасть на родину.