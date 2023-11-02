Вояж на "радужных пончиках": на границе задержали подростков с необычным "транспортом" (фото)

Парни за 100 долларов помогали уклонистам

На Закарпатье пограничники в среду, 1 ноября, задержали подростков, которые собирались переправить уклонистов через Тису на надувных "пончиках". Нарушители границы надеялись попасть в Румынию.

Однако около 22:00 четырех человек, быстро двигавшихся в сторону границы, заметил пограничный наряд отделения "Грушово" Мукачевского отряда. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Злоумышленники, двое из которых несли надувные "пончики", были задержаны в 100 метрах от государственной границы. Правонарушителями оказались двое несовершеннолетних жителей Закарпатья, один житель Кировоградщины и один житель Сумщины.

Несовершеннолетние ребята, в возрасте 15 и 16 лет, признались, что за вознаграждение в 100 долларов согласились на предложение своего односельчанина, который предложил провести двух неизвестных им мужчин к реке Тиса и указать направление движения в Румынию.

Уклонисты хотели переплыть Тису на надувных "пончиках"

Сами же уклонисты, не понимавшие, на какой риск для своей жизни согласились, рассказали, что должны были заплатить организаторам ночного "вояжа" на радужных "пончиках" $5000 и $3500.

В настоящее время личность организатора, который переправлял через границу уклонистов, установлена.

Отмечается, что для выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники направили сообщение в Нацполицию.

Также пограничники добавляют, что с начала российского вторжения на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда зафиксировано 19 случаев гибели мужчин, пытавшихся переплыть реку Тиса, чтобы попасть Венгрию и Румынию.

Напомним, "Телеграф" пишет, что в конце сентября 2023 украинцы активно обсуждают сообщение киевлянина Андрея Сапунова, который в деталях рассказал о бегстве из Украины. По словам мужчины, он незаконно пересек границу, переплыв Днестр, и сейчас скрывается от мобилизации в Молдове.