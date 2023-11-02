Вояж на "веселкових пончиках": на кордоні затримали підлітків з незвичним "транспортом" (фото)

Хлопці за 100 доларів допомагали ухилянтам

На Закарпатті прикордонники у середу, 1 листопада, затримали підлітків, які збирались переправити ухилянтів через Тису на надувних "пончиках". Порушники кордону сподівались потрапити у Румунію.

Проте близько 22:00 чотирьох осіб, які швидко рухалися у бік кордону помітив прикордонний наряд відділення "Грушово" Мукачівського загону. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Зловмисників, двоє з яких несли надувні "пончики", було затримано за 100 метрів від державного кордону. Правопорушниками виявились двоє неповнолітніх жителів Закарпаття, один житель Кіровоградщини та один житель Сумщини.

Неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за винагороду у 100 доларів погодились на пропозицію свого односельця, який запропонував провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху у Румунію.

Ухилянти хотіли переплисти Тису на надувних "пончиках"

Самі ж ухилянти, які не розуміли на який ризик для свого життя погодилися, розповіли, що мали заплати організаторам нічного "вояжу" на веселкових "пончиках" $5000 та $3500.

Наразі особу організатора, який переправляв через кордон ухилянтів, встановлено.

Зазначається, що задля виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Також прикордонники додають, що від початку російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків, які намагались перепливати річку Тиса, щоб потрапити до сусідніх Угорщини та Румунії.

Нагадаємо, "Телеграф" пиисав, що наприкінці вересня 2023 року українці активно обговорюють допис киянина Андрія Сапунова, який у деталях розповів про втечу з України. За словами чоловіка, він незаконно перетнув кордон, перепливши Дністер, і наразі переховується від мобілізації у Молдові.