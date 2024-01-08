Закарпатського ухилянта, який переплив Тису, у ЄС перестріли українці: закінчилось смішно (відео)

Впевненості у нього поменшало

Ухилянта з Закарпаття, який здобув собі славу тим, що показав у соцмережі TikTok, як втік з України до Румунії, "не тепло" зустріли за кордоном. Його знайшли українці, які не соромились у висловлюваннях під час бесіди з втікачем.

Відео розмови поширюють телеграм-канали. Зазначається, що хлопця, ймовірно, "знайшли"у Празі, Чехія, адже зранку він публікував відео з цього міста на своїй сторінці у соцмережах.

Українці у відео кажуть, що ухилянтів, які втекли з України, ще й вихваляються цим, потрібно "щемити". Але це може негативно вплинути на репутацію українців в Європі та ще і є незаконним.

Від утікача також почали вимагати підтверджень його слів про те, що Україна — це Еритрея. Але все, що він видав, це мовчазно закривав обличчя, аби сховатись від камери. А у кінці українець чкурнув щодуху і сховався.

Сам хлопець прокоментував інцидент у своєму телеграм-каналі, написавши: "Вот і відосик, все, що вдалося записати їм. Звісно, зі словами про те, що я нічого записувати не буду, там вирізано, маю на увазі вибачень. Та й якусь х…ю виригали, не пов'язану зі мною взагалі."

Також він розповів, що українці його виманили на зустріч. У мережі якась дівчина запропонувала йому житло на час перебування у Празі, ухилянт погодився, а на місці зустрічі його чекала не вона.

Як українець потрапив у Румунію

Хлопець красномовно назвав свій шлях блокбастером. Та не приховував радості від того, що зміг покинути країну.

"Це я весь мокрий, весь голий, у самій куртці. Холодно, але зате де я? Я зараз у Румунії. Йду по трасі до населеного пункту, щоб там знайти сухий одяг і чай чи каву. Потім піду здаватися в прикордонну службу. Ідеш, і навіть повітря якесь інше, впевненість інша", — каже ухилянт.

По трасі йому довелось йти недовго, адже його помітили місцеві, які одразу викликали поліцію.

"Після того, як я потрапив у Румунію, я пройшов 2 км, і до мене зразу приїхала поліція, я сказав, що я з України, вони попросили документи, я надав. Вони знали, що треба зі мною робити. Вони завезли мене в дільницю. Там дали сухий одяг, мокрі речі я поправ, до ранку вони висохли. Возили мене знімати відбитки пальців. Я ночував у дільниці, навіть принесли поїсти", — розповів чоловік в одному зі своїх відео.

Наступного дня ухилянта посадили в автобус та повезли до українського кордону. За його словами, він не боявся, адже знав, що його не здаватимуть.

"Вони взяли там якийсь папірець. Потім мене повезли до посольства Румунії, а далі вглиб країни до міграційної служби й дали лист, який дає нам можливість пересуватися в Румунії, та ще якісь документи. Після того я виїхав із Румунії в Угорщину, там я показав цей лист, і мене пропустили. Тепер я можу поїхати в будь-яку країну за цими документами", — додав хлопець.

Раніше "Телеграф" писав, що у Закарпатській області прикордонники врятували чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Цікаво, що вони намагалися не втекти з України, а навпаки — потрапити на батьківщину.