Повертались на свята? Двоє чоловіків ледве не втопились у річці під час спроби незаконно проникнути в Україну

Дістатися українського берега зміг тільки один

У Закарпатській області прикордонники врятували чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Цікаво, що вони намагалися не втекти з України, а навпаки — потрапити на батьківщину.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби. Зазначається, що двоє закарпатців намагалися незаконно перетнути кордон Румунії з Україною через річку Тиса.

За даними прикордонників, обидва порушники були одягнені в гідрокостюми. Проте з перших хвилин занурення вони втратили сили через холодну та потужну течію.

Повідомляється, що першого відкинуло на румунський берег, де його витягли румунські прикордонники. Другого – на український, але самостійно вибратися з води він не міг. Прикордонники витягнули "дайвера" та доправили у підрозділ, де надали сухий одяг та зігріли.

У Держприкордонслужбі закликали громадян не наражати себе на небезпеку. Там нагадали, що гірські річки небезпечні.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі України відреагували на чутки про посилення правил виїзду чоловіків. За словами речника відомства Андрія Демченка, ця інформація не відповідає дійсності.