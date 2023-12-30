Все згідно із законом: у Держприкордонслужбі прокоментували посилені перевірки чоловіків на кордоні України

У ДПСУ зазначили, що українці часто намагаються виїхати за підробленими документами

У Держприкордонслужбі України відреагували на чутки про посилення правил виїзду чоловіків і для посилення до кордону виїхали представники ТЦК СП. За словами речника відомства Андрія Демченка, ця інформація не відповідає дійсності.

Про це він розповів у коментарі "Телеграфу". Спікер додав, що прикордонники працюють відповідно до чинного законодавства.

"Пропуск осіб через кордон, як і раніше, здійснюється відповідно до чинного законодавства, у тому числі Правил перетину кордону для громадян України, затверджених Постановою Уряду 57. Правила, в тому числі визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, особливо це стосується чоловіків громадян України, яким взагалі обмежено залишати межі України", — сказав Андрій Демченко.

Він додав, що у Правилах чітко прописано категорії чоловіків призовного віку, яким дозволено виїжджати з країни та умови, на яких це можливо. У пунктах пропуску прикордонники ретельно перевіряють документи, які дають підстави для виїзду чоловіка із країни, щоб уникнути підробок та інших порушень.

Спікер ДПСУ зазначив, що часом українці спекулюють умовами перетину кордону, хоча насправді мають іншу мету виїзду. Він наголосив, що на цей час жодних посилень на кордоні чи скасування дії пропускних документів не було.

"Змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадян України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів", — сказав Андрій Демченко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які наслідки страйку поляків на кордоні для пересічних українців. Польща залишається найбільш завантаженим напрямком.