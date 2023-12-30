Українці скаржаться, що на кордоні з Польщею перестали випускати всіх чоловіків: що відбувається

Проблеми з виїздом почалися від учорашнього вечора з невідомих причин

У мережі з’явилася інформація про те, що на кордоні України та Польщі посилили контроль за виїздом чоловіків. Нібито перестали випускати інвалідів 3 групи, багатодітних батьків, волонтерів та інші категорії, яким раніше було дозволено виїжджати з країни.

Повідомлення було опубліковано у групі "Granica/Кордон PL – UA". Однак офіційного підтвердження інформації немає, як і спростування.

У повідомленні сказано, що прикордонникам заборонили самостійно приймати рішення про виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років. Проблеми з виїздом можуть мати такі категорії військовозобов’язаних українців:

Інваліди без військово-облікових документів, крім випадків, коли є явні ознаки інвалідності.

Волонтери за системою "Шлях". Виїзд дозволений у тому випадку, якщо раніше їздили за кордон і привозили істотну гумдопомогу (потрібні підтвердження).

Чоловіки, які їдуть системою "Шлях" на легковиках, поїздах чи автобусах ("псевдоволонтери").

Багатодітні, супровід, зміст, самостійне виховання, фіктивні шлюби.

За системою "Шлях" ліцензіати до 7,5 тонн — може виїхати тільки один водій.

Водії автобусів або вантажівок понад 7,5 тонн — питання, поки вивчається, можуть випускати більше одного водія.

Чоловіки, які подають документи про тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я на пів року.

Люди з ПМП, яке оформили нещодавно. До тих, хто оформив ПМП давно, запитань немає.

Прикордонникам, які випустили чоловіків, нібито потрібно відзвітувати по смс, у якому вказати причину дозволу виїзду та інші деталі. Щодо причин відмови у виїзді, то їх дві: не підтвердження мети поїздки (для "Шляху") та не надання документів на кордоні, які підтверджують підстави виїзду в період воєнного часу (у всіх інших випадках).

У коментарях під постом повідомляють, що проблеми на кордоні розпочалися 29 грудня близько 20:00. Від чоловіків вимагають довідку від військкомату із дозволом на виїзд. Через те, що майже в кожному транспортному засобі є хоч один чоловік, на кордоні утворилися величезні черги. Також українці зазначають, що на гарячій лінії ДПСУ кажуть, що на кордоні все без змін.

Також з’явилося повідомлення, що сьогодні, 30 грудня, було зупинено проїзд у пункті пропуску Шегині, повідомили у Патрульній поліції Львівщини. На кордоні утворився затор з автомобілів, але чекати їм довелося недовго — проїзд оперативно відновили.

У Держприкордонслужбі України поки що ніяк не прокоментували чутки про посилення контролю пропуску чоловіків на польському кордоні. Водночас у Telegram-каналі відомства опублікували інформацію про стан черг на пунктах пропуску із сусідніми державами. Згідно з графіком, з України до Польщі величезна черга з легкових авто (від 50 до 200 авто) та автобусів (5-27 авто). Пішки дозволено перетинати кордон лише в одному пункті пропуску — "Шегіні". На кордоні з іншими державами великих черг немає або вони взагалі відсутні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через страйк польських перевізників українсько-польський кордон сильно завантажений. Останніми днями його перетинають 90-100 тисяч осіб на добу в одну та іншу сторони.