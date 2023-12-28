Протестувальники змінили тактику на українсько-польському кордоні. Яка ситуація на пунктах пропуску

Чи залишиться така динаміка надалі, говорити можна буде пізніше

Польські перевізники, які блокують КПП "Дорогуськ-Ягодин", почали пропускати більше машин, за останню добу рух черги прискорився. Зараз довжина черги — 26 кілометрів.

З польського боку очікують 1050 вантажівок. Протестувальники раніше заявляли про наміри пропускати одну вантажівку кожні три години, зараз пропускають п'ять вантажівок на годину. Про це повідомляє RMF24.

Кордон у напрямку України за добу перетнули — 149 вантажівок. Ще частина водіїв залишили чергу і вирушили шукати інший шлях. Черга зменшилася на 350 вантажівок.

Орієнтовний час очікування перетину кордону зараз складає 135 годин, або 5-6 днів, тоді як у вівторок це було 30 днів.

Скільки проїхало:

В’їзд у Польщу через "Ягодин-Дорогуськ" проїхала лише одна вантажівка;

КПП "Гребенне" за останню добу в напрямку України проїхали 120 вантажівок, очікують у черзі ще 800;

КПП "Медика" чекають понад 700 водіїв, час очікування – 4 дні;

КПП "Корчова-Краковець" чекають 600 вантажівок;

У Держприкордонслужбі України кажуть, що говорити про зміну динаміки руху вантажівок через КПП "Дорогуськ-Ягодин" не можна.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, за попередню добу кордон в бік України перетнуло більше сотні вантажівок. Але чи залишатиметься така динаміка і надалі, можна буде говорити пізніше.

"Про динаміку збільшення інтенсивності не можна говорити і через те, що зараз не забезпечується пропуск навіть половини від пропускної спроможності пункту пропуску. Нагадаю, що в період з 11 по 18 грудня, коли рух був розблокований за добу на в'їзд в Україну могли перетинати кордон від 600 до 800 вантажівок", — сказав Демченко.

Раніше "Телеграф" писав, що уряд Польщі звинуватив попередню владу в блокаді українського кордону. Нібито вони перетворили його на "гордіїв вузол, який затягувався.