Протестующие сменили тактику на украинско-польской границе. Какая ситуация на пунктах пропуска

Останется ли такая динамика в дальнейшем, говорить можно будет позже

Польские перевозчики, блокирующие КПП "Дорогуск-Ягодин", начали пропускать больше машин, за последние сутки, движение ускорилось. Сейчас длина очереди – 26 километров.

С польской стороны ожидают 1050 грузовиков. Протестующие ранее заявляли о намерениях пропускать один грузовик каждые три часа, сейчас пропускают пять грузовиков в час. Об этом сообщает RMF24.

Границу в направлении Украины за сутки пересекли — 149 грузовиков. Еще часть водителей оставили очередь и отправились искать другой путь. Очередь уменьшилась на 350.

Ориентировочное время ожидания пересечения границы сейчас составляет 135 часов или 5-6 дней, тогда как во вторник это было 30 дней.

Сколько проехало:

Въезд в Польшу через "Ягодин-Дорогуск" проехал только один грузовик;

КПП "Гребенное" за последние сутки в направлении Украины проехали 120 грузовиков, ожидают в очереди еще 800;

КПП "Медика" ждут более 700 водителей, время ожидания – 4 дня;

КПП "Корчева-Краковец" ждут 600 грузовиков;

В Госпогранслужбе Украины говорят, что говорить об изменении динамики движения грузовиков через КПП "Дорогуск-Ягодин" нельзя.

По словам спикера ГНСУ Андрея Демченко, за предыдущие сутки границу в сторону Украины пересекло более сотни грузовиков. Но будет ли такая динамика и дальше, можно будет говорить позже.

"О динамике увеличения интенсивности нельзя говорить и потому, что сейчас не обеспечивается пропуск даже половины от пропускной способности пункта пропуска. Напомню, что в период с 11 по 18 декабря, когда движение было разблокировано за сутки на въезд в Украину, могли пересекать границу от 600 до 800 грузовиков", — сказал Демченко.

Ранее "Телеграф" писал, что правительство Польши обвинило предыдущую власть в блокаде украинской границы. Якобы они превратили его в "гордиев узел, который затянулся".