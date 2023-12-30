Украинцы жалуются, что на границе с Польшей перестали выпускать всех мужчин: что происходит

Проблемы с выездом начались со вчерашнего вечера по неизвестным причинам

В сети появилась информация о том, что на границе Украины и Польши усилили контроль по выезду мужчин. Якобы перестали выпускать инвалидов 3 группы, многодетных отцов, волонтеров и другие категории, которым ранее разрешено было выезжать из страны.

Сообщение было опубликовано в группе "Granica / Кордон PL – UA". Однако официального подтверждения информации нет, как и опровержения.

В сообщении сказано, что пограничникам запретили самостоятельно принимать решение о выезде мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Проблемы с выездом могут испытывать такие категории военнообязанных украинцев:

Инвалиды без военно-учетных документов, кроме тех случаев, когда есть явные признаки инвалидности

Волонтеры по системе "Шлях". Выезд разрешен в том случае, если ранее ездили за границу и привозили существенную гумпомощь (нужны подтверждения).

Мужчины, которые едут по системе "Шлях" на легковушках, поездах или автобусах ("псевдоволонтеры").

Многодетные, сопровождение, содержание, самостоятельное воспитание, фиктивные браки

По системе "Шлях" лицензиаты до 7,5 тонн — может выехать только один водитель.

Водители автобусов или грузовиков больше 7,5 тонн — вопрос пока изучается, могут выпускать больше одного водителя.

Мужчины, которые предоставляют документы о временном освобождении от мобилизации по состоянию здоровья на полгода.

Люди с ПМЖ, которое оформили недавно. К тем, кто оформил ПМЖ давно, вопросов нет.

Пограничникам, которые выпустили мужчин, якобы нужно отчитаться по смс, в котором указать причину разрешения выезда и другие детали. Что касается причин отказа в выезде, то их две: не подтверждение цели поездки (для "Шляху") и не предоставление документов на границе, которые подтверждают основания выезда в период военного времени (во всех остальных случая).

В комментариях под постом сообщают, что проблемы на границе начались 29 декабря около 20:00. От мужчин требуют справку от военкомата с разрешением на выезд. Из-за того, что почти в каждом транспортном средстве есть хотя бы один мужчина, на границе образовались огромные очереди. Также украинцы отмечают, что на горячей линии ГПСУ говорят, что на границе все без изменений.

Также появилось сообщение, что сегодня, 30 декабря, был остановлен проезд в пункте пропуска Шегини, сообщили в Патрульной полиции Львовской области. На границе образовалась пробка из автомобилей, но ждать им пришлось недолго — проезд оперативно возобновили.

В Госпогранслужбе Украины пока никак не прокомментировали слухи об ужесточении пропуска мужчин на польской границе. Вместе с тем в Telegram-канале ведомства опубликовали информацию о состоянии очередей перед пунктами пропуска с соседними государствами. Согласно графику, из Украины в Польшу огромная очередь из легковых авто (от 50 до 200 авто) и автобусов (5-27 авто). Пешком разрешено пересекать границу только в одном пункте пропуска — "Шегини". На границе с другими государствами больших очередей нет или же они и вовсе отсутствуют.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за забастовки польских перевозчиков украино-польская граница сильно загружена. В последние дни ее пересекают 90-100 тысяч человек в сутки в одну и другую стороны.