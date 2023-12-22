Страйки поляків на кордоні: у ДПСУ розповіли, чи б’ють вони по простим українцям

Традиційно українці використовують польський кордон для виїзду чи в’їзду

На українському кордоні останніми днями фіксується збільшення пасажиропотоку і найзавантаженішим напрямком залишається Польща. Проте страйки польських перевізників не мають до цього відношення.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, на перевезеннях пасажирів ситуація з блокадою на кордоні не позначається.

"На перетин кордону для звичайних громадян, а також для перевезення людей автобусами ті дії, які здійснюються на території Польщі щодо блокування руху саме для вантажних транспортних засобів, ніяк не впливають", — сказав співрозмовник.

Він також наголосив, що традиційно кордон із Польщею більш активний для перетину, оскільки люди обирають саме цей напрямок, щоб виїжджати за кордон України, а також повертатися до країни. Тому ситуація із страйками до цього не має відношення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 грудня стало відомо про розблокування пунктів пропуску, оскільки Україна та Польща змогли досягти згоди після більш ніж місяця страйків перевізників на кордоні. Таким чином, всі КПП будуть розблоковані по черзі.