Забастовки поляков на границе: в ГПСУ рассказали, бьют ли они по простым украинцам

Традиционно украинцы используют польскую границу для выезда или въезда

На украинской границе в последние дни фиксируется увеличение пассажиропотока и самым загруженным направлением остается Польша. Однако забастовки польских перевозчиков не имеют к этому отношения.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, на перевозках пассажиров ситуация с блокадой на границе не сказывается.

"На пересечение границы для обычных граждан, а также для перевозки людей автобусами те действия, которые совершаются на территории Польши по блокированию движения именно для грузовых транспортных средств, никак не влияют", — сказал собеседник издания.

Он также подчеркнул, что традиционно граница с Польшей более активна для пересечения, поскольку люди выбирают именно это направление, чтобы выезжать за границу Украины, а также возвращаться в страну. Поэтому ситуация с забастовками к этому не имеет отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 декабря стало известно о разблокировке пунктов пропуска, поскольку Украина и Польша смогли достичь согласия после более чем месяца забастовок перевозчиков на границе. Таким образом все КПП будут разблокированы поочередно.