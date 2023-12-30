Все по закону: в Госпогранслужбе прокомментировали усиленные проверки мужчин на границе Украины

В ГПСУ отметили, что украинцы часто пытаются выехать по поддельным документам

В Госпогранслужбе Украины отреагировали на слухи о том, что ужесточили правила выезда мужчин и для усиления к границе выехали представители ТЦК СП. По словам спикера ведомства Андрея Демченко, эта информация не соответствует действительности.

Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу". Спикер добавил, что пограничники поступают согласно действующего законодательства.

"Пропуск лиц через границу по-прежнему осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе Правилами пересечения границы для граждан Украины, утвержденными Постановлением Правительства 57. Правила, в том числе определяют условия пересечения границы на время действия военного положения, особенно это касается мужчин граждан Украины, которым вообще ограничено покидать пределы Украины", — сказал Андрей Демченко.

Он добавил, что в Правилах четко прописаны категории мужчин призывного возраста, которым разрешено выезжать из страны и условия, на которых это возможно. В пунктах пропуска пограничники тщательно проверяют документы, которые дают основания для выезда мужчины из страны, чтобы избежать подделок и других нарушений.

Спикер ГПСУ отметил, что порой украинцы спекулируют условиями пересечения границы, хотя на самом деле преследуют иную цель выезда. Он подчеркнул, что на данный момент никаких усилений на границе или отмены действия пропускных документов не было.

"Изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства. Только с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам граждан Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов", — сказал Андрей Демченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие последствия забастовки поляков на границе для простых украинцев. Польша остается наиболее загруженным направлением.