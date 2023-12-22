За границу — любой ценой: сколько мужчин пытаются незаконно покинуть Украину

Мужчины нередко используют поддельные документы о состоянии своего здоровья или семейных обстоятельствах, чтобы уехать за пределы страны

В 2023 году случае незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста стало значительно меньше. Однако они все еще продолжаются и почти ежедневно.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он напомнил, что с момента введения военного положения выезд для мужчин у граждан Украины в возрасте от 18 до 60 в целом ограничили и в правилах пересечения границы прописаны категории, которые могут беспрепятственно выезжать.

"Но конечно, что и за все время действия военного положения мы фиксируем попытки незаконной пересечения границы как по направлению пунктов пропуска, то есть пути, где легально можно пересечь границу, но там лица больше пытаются использовать поддельные документы, так и за пределами пунктов пропуска на так называемой зеленом участке границы, где попыток все же фиксируется больше, чем по направлению пунктов пропуска. Но за последнее время, собственно, если говорить о 23-м году, то таких случаев стало меньше по сравнению с 22-м годом", — сказал собеседник издания.

Андрей Демченко также добавил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения на границе могли задерживать по 80-90 нарушителей, а сейчас таких попыток стало меньшею. То есть, в день Госпогранслужба может разоблачать 20-25 человек, которые выбирают для себя нелегальный способ пересечения границы. Это и по пунктам пропуска, и по зеленому участку границы.

"Если говорить о зеленом участке границы, то больше таких попыток фиксируются на границе с Румынией и Молдовой, а по пунктам пропуска при попытках использования подделок по направлению границы с Польшей. Собственно, это, возможно, и неудивительно, потому что там происходит самый большой пассажиропоток. Подделки могут быть разными, которые в соответствии с правилами пересечения границы давали возможность пересечь границу. Это и о непригодности к военной службе, это и о том, что человек вроде бы является многодетным отцом, документы об инвалидности", — объяснил спикер ГПСУ.

В то же время инспекторы тщательно проверяют все документы и основания для выезда мужчин за границу. В том числе проверяют на предмет поддельных документов. В целом за год было разоблачено почти 3000 документов, которые предоставляли люди в пунктах пропуска для пересечения границы. Этих нарушителей далее передают полиции. За такие действия для этих граждан предусмотрена уголовная ответственность.

В случае, если у инспекторов возникают вопросы по тем или иным документам, они взаимодействуют с государственными органами, которые выдавали такие документы для того, чтобы проверить законность выдачи такого документа.

"И могу также добавить, что сейчас ведется активная работа по информационному обмену между базами данных. В частности, это касается базы данных Государственной пограничной службы и реестра военно-обязанных, так называемая база оберегов Министерства обороны Украины. Уже на завершающем этапе такие технические наработки по поводу такого взаимообмена и в дальнейшем, когда это заработает полноценно, а это, скорее всего, начало следующего года, пограничники практически онлайн смогут видеть также ряд документов, которые выдавались относительно военно обязанных или не используют они. , собственно, подделки", — подчеркнул Демченко.

Он добавил, что проводится также работа с данными, которыми владеют отделы ЗАГСа, это в том числе относительно наличия детей у того или иного лица, поскольку многодетным родителям, мужчинам можно пересекать границу, и соответственно все, в том числе и в закон Украины о мобилизации, они не подпадают под призыв за мобилизацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с начала сентября 2023 года категорий мужчин, которые имеют право пересекать границу Украины во время военного положения, стало больше.