За кордон — будь-якою ціною: скільки чоловіків намагаються незаконно залишити Україну

Чоловіки нерідко використовують підроблені документи про стан свого здоров’я або сімейні обставини, щоб виїхати за межі країни

У 2023 році у разі незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку стало значно менше. Однак такі випадки все ще фіксуються — на жаль, майже щодня.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він нагадав, що з моменту запровадження військового стану виїзд для чоловіків у громадян України віком від 18 до 60 загалом обмежили та у правилах перетину кордону прописані категорії, які можуть безперешкодно виїжджати.

"Але звичайно, що і за весь час дії військового стану ми фіксуємо спроби незаконного перетину кордону як за напрямом пунктів пропуску, тобто шляхи, де легально можна перетнути кордон, але там особи більше намагаються використати підроблені документи, так і за межами пунктів пропуску на так званій зеленій ділянці кордону, де спроб все ж таки фіксується більше, ніж за направленням пунктів пропуску. Але останнім часом, власне, якщо говорити про 23-й рік, то таких випадків стало менше порівняно з 22-м роком", — сказав співрозмовник видання.

Андрій Демченко також додав, що у перші місяці повномасштабного вторгнення на кордоні могли затримувати по 80-90 порушників, а зараз таких спроб поменшало. Тобто у день Держприкордонслужба може викривати 20-25 осіб, які обирають для себе нелегальний спосіб перетину кордону. Це і через пункти пропуску, і через зелену ділянку кордону.

"Якщо говорити про зелену ділянку кордону, то найбільше таких спроб фіксуються на кордоні з Румунією та Молдовою, а по пунктам пропуску під час спроб використання підробок по напрямку кордону з Польщею. Власне, це, можливо, і не дивно, бо там відбувається найбільший пасажиропотік. Підробки можуть бути різними, які б, відповідно до правил перетину кордону, давали можливість перетнути кордон. Це і про непридатність до військової служби, це і про те, що людина начебто є багатодітним батьком, документи про інвалідність", — пояснив речник ДПСУ.

Водночас інспектори ретельно перевіряють усі документи та підстави для виїзду чоловіків за кордон. У тому числі перевіряють щодо підроблених документів. Загалом за рік було викрито майже 3000 документів, які надавали люди у пунктах пропуску для перетину кордону. Цих порушників далі передають поліції. За такі дії для цих громадян передбачено кримінальну відповідальність.

У разі, якщо в інспекторів виникають питання щодо тих чи інших документів, вони взаємодіють із державними органами, які видавали такі документи для того, щоб перевірити законність видачі такого документа.

"І можу також додати, що ведеться зараз активна робота щодо інформаційного обміну між базами даних. Зокрема, це стосується бази даних Державної прикордонної служби і реєстру військово зобов'язаних, так звана база оберіг Міністерства оборони України. Вже на завершальному етапі така технічні напрацювання щодо такого взаємообміну І в подальшому, коли це запрацює повноцінно, а це, скоріше за все, початок наступного року, прикордонники практично онлайн зможуть бачити також низку документів, яка видавалася відносно військово зобов'язаних чи не використовують вони, власне, підробки", — зазначив Демченко.

Він додав, що проводиться також робота з даними, якими володіють відділи РАГСу, це зокрема щодо наявності дітей у тієї чи іншої особи, оскільки багатодітним батькам, чоловікам можна перетинати кордон, і відповідно все, в тому числі й до закону України про мобілізацію, вони не підпадають під заклик за мобілізацію

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з початку вересня 2023 року категорій чоловіків, які мають право перетинати кордон України під час воєнного стану, побільшало.