Возвращались на праздники? Двое мужчин едва не утонули в реке при попытке незаконно проникнуть в Украину

Добраться до украинского берега смог только один

В Закарпатской области пограничники спасли мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Интересно, что они пытались не бежать из Украины, а наоборот — попасть на родину.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Отмечается, что двое закарпатцев пытались незаконно пересечь границу Румынии с Украиной через реку Тиса.

По данным пограничников, оба нарушителя были одеты в гидрокостюмы. Однако с первых минут погружения они потеряли силы из-за холодного и мощного течения.

Сообщается, что первого отбросило на румынский берег, где его достали румынские пограничники. Второго – на украинский, но самостоятельно выбраться из воды он не мог. Пограничники вытащили "дайвера" и доставили в подразделение, где предоставили сухую одежду и согрели.

В Госпогранслужбе призвали граждан не подвергать себя опасности. Там напомнили, что горные реки небезопасны.

Напомним, а Госпогранслужбе Украины отреагировали на слухи об ужесточении правил выезда мужчин. По словам спикера ведомства Андрея Демченко, эта информация не соответствует действительности.