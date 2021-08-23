Укр

Иностранец пришел в футболке с триколором РФ на празднование Дня флага в Одессе и поплатился за это (фото, видео)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Иностранец пришел в футболке с триколором РФ на празднование Дня флага в Одессе и поплатился за это (фото, видео) Новость обновлена 23 августа 2021, 17:06
Задержание американца в Одессе

Провокатором оказался 26-летний американец, родившийся в РФ

В понедельник утром, 23 августа, в Одессе во время торжественного развертывания флага Украины на Потемкинской лестнице произошла провокация с использованием российского триколора.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, 26-летний иностранец облачился в футболку с российским флагом и надписью Russia, вел себя крайне вызывающе и провоцировал конфликты.

Когда к нему подошли правоохранители, он попытался убежать, впрочем, весьма неудачно — в результате, копы увезли нарушителя в райотдел для дальнейших объяснений.

Сбежать провокатору не удалось
Сбежать провокатору не удалось

Оказалось, что задержанный — гражданин США по имени Джаред, который родился в России.

Паспорт задержанного американца
Паспорт задержанного американца

В его отношении составят протоколы по статьям 173 ("Мелкое хулиганство") и 185 ("Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского") Кодекса Украины об административных правонарушениях. Иностранцу в Украине грозят исправительные работы или до 15 суток ареста.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, какой неприятный сюрприз президент России Владимир Путин может устроить на День независимости Украины.

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