Иностранец пришел в футболке с триколором РФ на празднование Дня флага в Одессе и поплатился за это (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 426
Провокатором оказался 26-летний американец, родившийся в РФ
В понедельник утром, 23 августа, в Одессе во время торжественного развертывания флага Украины на Потемкинской лестнице произошла провокация с использованием российского триколора.
Как сообщили в облуправлении Нацполиции, 26-летний иностранец облачился в футболку с российским флагом и надписью Russia, вел себя крайне вызывающе и провоцировал конфликты.
Когда к нему подошли правоохранители, он попытался убежать, впрочем, весьма неудачно — в результате, копы увезли нарушителя в райотдел для дальнейших объяснений.
Оказалось, что задержанный — гражданин США по имени Джаред, который родился в России.
В его отношении составят протоколы по статьям 173 ("Мелкое хулиганство") и 185 ("Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского") Кодекса Украины об административных правонарушениях. Иностранцу в Украине грозят исправительные работы или до 15 суток ареста.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, какой неприятный сюрприз президент России Владимир Путин может устроить на День независимости Украины.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-