Иностранец пришел в футболке с триколором РФ на празднование Дня флага в Одессе и поплатился за это (фото, видео)

Провокатором оказался 26-летний американец, родившийся в РФ

В понедельник утром, 23 августа, в Одессе во время торжественного развертывания флага Украины на Потемкинской лестнице произошла провокация с использованием российского триколора.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, 26-летний иностранец облачился в футболку с российским флагом и надписью Russia, вел себя крайне вызывающе и провоцировал конфликты.

Когда к нему подошли правоохранители, он попытался убежать, впрочем, весьма неудачно — в результате, копы увезли нарушителя в райотдел для дальнейших объяснений.

Сбежать провокатору не удалось

Оказалось, что задержанный — гражданин США по имени Джаред, который родился в России.

Паспорт задержанного американца

В его отношении составят протоколы по статьям 173 ("Мелкое хулиганство") и 185 ("Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского") Кодекса Украины об административных правонарушениях. Иностранцу в Украине грозят исправительные работы или до 15 суток ареста.

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