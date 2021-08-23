Іноземець прийшов у футболці з триколором РФ на святкування Дня прапора в Одесі і поплатився за це (фото, відео)
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Провокатором виявився 26-річний американець, який народився в РФ
У понеділок вранці, 23 серпня, в Одесі під час урочистого розгортання прапора України на Потьомкінських сходах відбулася провокація з використанням російського триколора.
Як повідомили в Нацполіціі, 26-річний іноземець вдягнувся в футболку з російським прапором і написом Russia, поводився вкрай зухвало і провокував конфлікти.
Коли до нього підійшли правоохоронці, він спробував втекти, втім, вельми невдало — в результаті, копи відвезли порушника в райвідділ для подальших пояснень.
Виявилося, що затриманий — громадянин США на ім’я Джаред, який народився в Росії.
У його відношенні складуть протоколи за статтями 173 ( "Дрібне хуліганство") і 185 ( "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського") Кодексу України про адміністративні правопорушення. Іноземцю в Україні загрожують виправні роботи або до 15 діб арешту.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, який неприємний сюрприз президент Росії Володимир Путін може влаштувати на День незалежності України.
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