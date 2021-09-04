Переехали на скорости 150 км/ч: в одесской реанимации умер сбитый на переходе школьник

Парня похоронят 5 сентября

В Одессе в пятницу, 3 сентября, умер одиннадцатиклассник Никита Булавенко, которого 31 августа на перекрестке сбил автомобиль.

Об этом в субботу, 4 сентября, на странице в Facebook сообщает частная школа "Веда", в которой учился парень.

Известно, что трагедия произошла поздно вечером 31 августа, когда 15-летний Никита приходил в школу, чтобы помочь настроить аппаратуру перед Днем знаний, после чего возвращался домой и на нерегулируемом пешеходном переходе попал под машину.

Переход, на котром погиб Никита

"Когда уходил – обнял всех, кого встретил: учителей, родителей младшеклассников, сотрудников школы… может, прощался", — написали на странице школы.

Смерть постигла парня на проспекте Шевченко возле Хозяйственного суда.

Никиту сбил автомобиль Toyota, скорость которого была около 150 км/ч. Это подтверждает тормозной путь длиной чуть более 100 метров.

Автомобиль, сбивший Никиту

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, но через три дня после трагедии парень умер.

Прощание с Никитой произойдет в воскресенье, 5 сентября, в 11:00, на 9-й станции Большого фонтана в церкви санатория "Красные зори".

Что касается виновника ДТП, в полиции ничего не говорят об его состоянии во время аварии.

Напоминаем, что в июне в Киеве машина сбила девушку и она буквально сразу же начала снимать видео, тем временем лежа на дороге.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 28 августа в Харькове девушку на лошади сбил автомобиль.