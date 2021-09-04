Переїхали на швидкості 150 км/год: в одеській реанімації помер збитий на переході школяр

Хлопця поховають 5 вересня

В Одесі в п’ятницю, 3 вересня, помер одинадцятикласник Микита Булавенко, якого 31 серпня на перехресті збив автомобіль.

Про це в суботу, 4 вересня, на сторінці в Facebook повідомляє приватна школа "Веда", в якій навчався хлопець.

Відомо, що трагедія сталася пізно ввечері 31 серпня, коли 15-річний Микита приходив до школи, щоб допомогти налаштувати апаратуру перед Днем знань, після чого повертався додому і на нерегульованому пішохідному переході потрапив під машину.

Перехід, на котрому загинув Микита

"Коли йшов — обняв усіх, кого зустрів: вчителів, батьків учнів молодших класів, співробітників школи ... може, прощався", — написали на сторінці школи.

Смерть спіткала хлопця на проспекті Шевченка біля Господарського суду.

Микиту збив автомобіль Toyota, швидкість якого була близько 150 км/ч. Це підтверджує гальмівний шлях довжиною трохи понад 100 метрів.

Автомобіль, який збив Микиту

Постраждалого у важкому стані госпіталізували в реанімацію, але через три дні після трагедії хлопець помер.

Прощання з Микитою відбудеться в неділю, 5 вересня, об 11:00, на 9-й станції Великого фонтану в церкві санаторію "Червоні зорі".

Що стосується винуватця ДТП, в поліції нічого не говорять про його стан під час аварії.

Нагадуємо, що в червні в Києві машина збила дівчину і вона буквально відразу ж почала знімати відео, тим часом лежачи на дорозі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 28 серпня в Харкові дівчину на коні збив автомобіль.