Переїхали на швидкості 150 км/год: в одеській реанімації помер збитий на переході школяр
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Хлопця поховають 5 вересня
В Одесі в п’ятницю, 3 вересня, помер одинадцятикласник Микита Булавенко, якого 31 серпня на перехресті збив автомобіль.
Про це в суботу, 4 вересня, на сторінці в Facebook повідомляє приватна школа "Веда", в якій навчався хлопець.
Відомо, що трагедія сталася пізно ввечері 31 серпня, коли 15-річний Микита приходив до школи, щоб допомогти налаштувати апаратуру перед Днем знань, після чого повертався додому і на нерегульованому пішохідному переході потрапив під машину.
"Коли йшов — обняв усіх, кого зустрів: вчителів, батьків учнів молодших класів, співробітників школи ... може, прощався", — написали на сторінці школи.
Смерть спіткала хлопця на проспекті Шевченка біля Господарського суду.
Микиту збив автомобіль Toyota, швидкість якого була близько 150 км/ч. Це підтверджує гальмівний шлях довжиною трохи понад 100 метрів.
Постраждалого у важкому стані госпіталізували в реанімацію, але через три дні після трагедії хлопець помер.
Прощання з Микитою відбудеться в неділю, 5 вересня, об 11:00, на 9-й станції Великого фонтану в церкві санаторію "Червоні зорі".
Що стосується винуватця ДТП, в поліції нічого не говорять про його стан під час аварії.
Нагадуємо, що в червні в Києві машина збила дівчину і вона буквально відразу ж почала знімати відео, тим часом лежачи на дорозі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 28 серпня в Харкові дівчину на коні збив автомобіль.
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