11 чизбургеров за считанные минуты: в Украине появился "король" фаст-фуда (фото)
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Победитель конкурса съел 11 чизбургеров за 15 минут.
В Одессе в субботу, 18 сентября, прошел первый в Украине чемпионат по поеданию чизбургеров.
Об этом сообщает "Думская".
Соревнование прошло в кафе "Billy’s Hamburgers", которое и является организатором чемпионата.
Чтобы испытать свою судьбу и стать "Королем чизбургер", участникам нужно было заполнить анкету, пройти отбор жюри и принять участие в соревновании.
Всего в кафе поступило более 500 заявок от желающих посоревноваться, но отобрали только 12 участников, которые за 15 минут должны были съесть 12 чизбургеров. Стоит отметить, что участие в конкурсе приняли не только парни, но и девушки, которые были достойными конкурентами. Участниками чемпионата стали несколько студентов, музыкант, работник банка, организатор туров по йоге и боксер.
Каждый из участников нашел свою тактику, как поедать чизбургеры — кто-то запивал водой, кто-то танцевал, некоторые участники ели стоя. Были и те, кто не спешил, желая просто поесть.
Кроме участников, в заведение пришли и другие люди, чтобы поддержать конкурсантов.
Победу в соревнованиях получил Вадим Гасанов, которому удалось съесть 11 чизбургеров за 15 минут. За свою победу он получил именной сертификат на десять тысяч гривен.
Стоит отметить, то чемпионат состоялся в Международный день чизбургера.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе этого года в Одесской области для ОТГ устроили соревнования за денежное вознаграждение на ускорение темпов вакцинации от коронавируса.
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