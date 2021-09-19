11 чизбургеров за считанные минуты: в Украине появился "король" фаст-фуда (фото)

Победитель конкурса съел 11 чизбургеров за 15 минут.

В Одессе в субботу, 18 сентября, прошел первый в Украине чемпионат по поеданию чизбургеров.

Об этом сообщает "Думская".

Соревнование прошло в кафе "Billy’s Hamburgers", которое и является организатором чемпионата.

Чтобы испытать свою судьбу и стать "Королем чизбургер", участникам нужно было заполнить анкету, пройти отбор жюри и принять участие в соревновании.

Всего в кафе поступило более 500 заявок от желающих посоревноваться, но отобрали только 12 участников, которые за 15 минут должны были съесть 12 чизбургеров. Стоит отметить, что участие в конкурсе приняли не только парни, но и девушки, которые были достойными конкурентами. Участниками чемпионата стали несколько студентов, музыкант, работник банка, организатор туров по йоге и боксер.

Участники чемпионата

Каждый из участников нашел свою тактику, как поедать чизбургеры — кто-то запивал водой, кто-то танцевал, некоторые участники ели стоя. Были и те, кто не спешил, желая просто поесть.

Кроме участников, в заведение пришли и другие люди, чтобы поддержать конкурсантов.

Группа поддержки участников

Победу в соревнованиях получил Вадим Гасанов, которому удалось съесть 11 чизбургеров за 15 минут. За свою победу он получил именной сертификат на десять тысяч гривен.

Победитель чемпионата

Вадим Гасанов получил 10 000 гривен

Стоит отметить, то чемпионат состоялся в Международный день чизбургера.

Международный день чизбургер

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе этого года в Одесской области для ОТГ устроили соревнования за денежное вознаграждение на ускорение темпов вакцинации от коронавируса.