11 чизбургерів за лічені хвилини: в Україні з'явився "король" фаст-фуду (фото)
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Переможець конкурсу з'їв 11 чизбургерів за 15 хвилин.
В Одесі в суботу, 18 вересня, пройшов перший в Україні чемпіонат по поїданню чизбургерів.
Про це повідомляє "Думська".
Змагання пройшло у кафе "Billy’s Hamburgers", котре і є організатором чемпіонату.
Аби випробувати свою долю та стати "Королем Чизбургерів", учасникам потрібно було заповнити анкету, пройти відбір журі та взяти участь у змаганні.
Загалом до кафе надійшло понад 500 заявок від охочих позмагатися, проте відібрали лише 12 учасників, які за 15 хвилин мали зʼїсти 12 чизбургерів. Варто відзначити, що участь у конкурсі взяли не лише хлопці, а й дівчата, які були гідними конкурентами. Учасниками чемпіонату стали декілька студентів, музикант, працівник банку, організатор турів по йозі та боксер.
Кожен з учасників знайшов свою тактику, як поїдати чизбургери — хтось запивав водою, хтось танцював, деякі учасники їли стоячи. Були й ті, хто не поспішав, бажаючи просто поїсти.
Окрім учасників, до закладу прийшли також інші люди, аби підтримати конкурсантів.
Перемогу у змаганнях отримав Вадим Гасанов, якому вдалося зʼїсти 11 чизбургерів за 15 хвилин. За свою перемогу він отримав іменний сертифікат на десять тисяч гривень.
Варто відзначити, то чемпіонат відбувся у Міжнародний день чизбургера.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в серпні цього року в Одеській області для ОТГ влаштували змагання за грошову винагороду на пришвидшення темпів вакцинації від коронавірусу.
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