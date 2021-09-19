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11 чизбургерів за лічені хвилини: в Україні з'явився "король" фаст-фуду (фото)

Автор
Іванка Гамчук
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У чемпіонаті взяли участь 12 фіналістів Новина оновлена 19 вересня 2021, 10:19
У чемпіонаті взяли участь 12 фіналістів

Переможець конкурсу з'їв 11 чизбургерів за 15 хвилин.

В Одесі в суботу, 18 вересня, пройшов перший в Україні чемпіонат по поїданню чизбургерів. 

Про це повідомляє "Думська".

Змагання пройшло у кафе "Billy’s Hamburgers", котре і є організатором чемпіонату. 

Аби випробувати свою долю та стати "Королем Чизбургерів", учасникам потрібно було заповнити анкету, пройти відбір журі та взяти участь у змаганні.

Загалом до кафе надійшло понад 500 заявок від охочих позмагатися, проте відібрали лише 12 учасників, які за 15 хвилин мали зʼїсти 12 чизбургерів. Варто відзначити, що участь у конкурсі взяли не лише хлопці, а й дівчата, які були гідними конкурентами. Учасниками чемпіонату стали декілька студентів, музикант, працівник банку, організатор турів по йозі та боксер.

Учасники чемпіонату
Учасники чемпіонату

Кожен з учасників знайшов свою тактику, як поїдати чизбургери — хтось запивав водою, хтось танцював, деякі учасники їли стоячи. Були й ті, хто не поспішав, бажаючи просто поїсти.

Окрім учасників, до закладу прийшли також інші люди, аби підтримати конкурсантів.

Група підтримки учасників
Група підтримки учасників

Перемогу у змаганнях отримав Вадим Гасанов, якому вдалося зʼїсти 11 чизбургерів за 15 хвилин. За свою перемогу він отримав іменний сертифікат на десять тисяч гривень.

Переможець чемпіонату
Переможець чемпіонату
Вадим Гасанов отримав 10 тисяч гривень
Вадим Гасанов отримав 10 тисяч гривень

Варто відзначити, то чемпіонат відбувся у Міжнародний день чизбургера.

Міжнародний день чизбургеру
Міжнародний день чизбургеру

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в серпні цього року в Одеській області для ОТГ влаштували змагання за грошову винагороду на пришвидшення темпів вакцинації від коронавірусу.

Теги:
#Одеса #Їжа #Змагання #Фаст фуд #Бургери
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