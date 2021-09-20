Цена азарта 10 гривен: в Одессе придумали новое развлечение для туристов (видео)

Чтобы попробовать сыграть, нужно заплатить 10 гривен.

В Одессе для туристов продолжают придумывать разнообразные виды развлечений, которые опустошают их кошельки. Одна из местных жительниц устроила для гостей города необычную азартную игру с цветными мыльницами.

Видео с тем, как все происходит, опубликовал один из пользователей TikTok.

На столе у женщины, которая дает возможность туристам испытать удачу, стоит много мыльниц разных цветов и с обеих сторон каждой есть стакан.

Перед началом игры организатор стряхивает стол, чтобы кубики, которые находятся в мыльницах, поменяли количество очков.

Затем участнику нужно положить деньги в один из стаканов любой мыльницы. Если ему попадается та сторона, где на кубике больше очков, то он выигрывает и получает вдвое больше, чем отдал. В случае неудачи участник теряет заложенную сумму. Она составляет 10 гривен. То есть можно выиграть 20 гривен, или потерять вдвое меньше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале сентября в России двое пьяных парней нашли себе жестокое развлечение — они бросали в страусов камнями и били ногами.