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Ціна азарту 10 гривень: в Одесі вигадали нову розвагу для туристів (відео)

Автор
Іванка Гамчук
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Туристи спустошують гаманці, випробовуючи свою удачу
Туристи спустошують гаманці, випробовуючи свою удачу

Щоб спробувати зіграти, потрібно заплатити 10 гривень.

В Одесі для туристів продовжують вигадувати різноманітні види розваг, котрі спустошують їхні гаманці. Одна із місцевих жительок влаштувала для гостей міста незвичну азартну гру з кольоровими мильницями.

Відео з тим, як все відбувається, опублікував один із користувачів TikTok.

На столі в жінки, котра дає можливість туристам випробувати удачу, стоїть багато мильниць різних кольорів і по обидва поки кожної є склянка.

Перед початком гри її організаторка струшує стіл, щоб кубики, котрі знаходяться у мильницях, поміняли кількість очок.

Потім учаснику потрібно покласти гроші в одну зі склянок будь-якої мильниці. Якщо йому попадається та сторона, де на кубику більше очок, то він виграє та отримує вдвоє більше, ніж віддав. В разі невдачі учасник втрачає закладену суму. Вона складає 10 гривень. Тобто можна виграти 20 гривень, або ж втратити вдвічі менше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку вересня у Росії двоє пʼяних хлопців знайшли собі жорстоку розвагу — вони кидали у страусів камінням та били ногами.

Теги:
#Одеса #Розваги #Туристи
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