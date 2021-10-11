Под Одессой в авто сгорел заживо топ-управленец: подробности

Скончавшемуся было 59 лет

В Подольском районе Одесской области во время пожара в легковом автомобиле умер местный житель.

Подробности инцидента раскрывает местное издание "Думская".

Трагедия произошла в селе Косы. Личность погибшего удалось идентифицировать за считанное время. Как оказалось, за рулем Mitsubishi L200 находился один из работников ООО "Косівське".

Раньше 59-летний Александр П. работал в правоохранительных органах, в нынешнее время занимал должность главы службы безопасности в аграрной компании. К слову, именно фирме и принадлежит автомобиль, в котором сгорел мужчина.

На данный момент неизвестны реальные причины возгорания. Также полиция работает над выяснением настоящих причин гибели начальника охраны аграриев.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что недавно столичным спасателям пришлось гасить масштабный пожар неподалеку офиса телеканала "Интер".

Также на портале мы рассказывали подробности пожара, из-за которого огромную территорию Харькова заволокло дымом. Пожарным пришлось бороться с огнем на станции техобслуживания автомобилей на протяжении всей ночи.