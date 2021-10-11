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Під Одесою в авто згорів заживо топ-управлінець: подробиці

Автор
Олена Вєчканова
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Пожежа сталася в службовому автомобілі
Пожежа сталася в службовому автомобілі

Померлому було 59 років

У Подільському районі Одеської області під час пожежі в легковому автомобілі помер місцевий житель.

Подробиці інциденту розкриває місцеве видання "Думська".

Трагедія сталася в селі Коси. Особу загиблого вдалося ідентифікувати за лічений час. Як виявилося, за кермом Mitsubishi L200 знаходився один із працівників ТОВ "Косівське".

Раніше 59-річний Олександр П. працював у правоохоронних органах, а в нинішній час займав посаду голови служби безпеки в аграрній компанії. До слова, саме фірмі і належить автомобіль, в якому згорів чоловік.

Наразі реальні причини загоряння невідомі. Також поліція працює над з’ясуванням справжніх причин загибелі начальника охорони аграріїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що недавно столичним рятувальникам довелося гасити масштабна пожежа неподалік офісу телеканалу "Інтер".

Також на порталі ми розповідали подробиці пожежі, через якого величезну територію Харкова заволокло димом. Пожежникам довелося боротися з вогнем на станції техобслуговування автомобілів протягом усієї ночі.

Теги:
#Пожежа #Одеська область #Загиблий
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