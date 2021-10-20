"Шмайзер", "Корона фак" и другие: одесский бар предложил посетителям особое "карантинное" меню

Каждая "доза" стоит по 70 гривен.

Жители Одессы, которая с 18 октября находится в "красной зоне" карантина, стараются всеми силами не падать духом. А в одном из местных баров даже составили специальное "карантинное" меню для посетителей.

Соответствующим снимком поделился телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

В меню посетителям предлагают "вакцинироваться" алкогольными коктейлями, названия которых созвучны с наименованиями популярных вакцин от коронавируса: Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna и "Спутник V".

Пользователи сети отметили, что такое меню можно найти в баре SHIZZA, что на улице Екатерининской, 50.

Мнения пользователей сети о подобном креативе разошлись. Некоторым жителям города идея понравилась, а другие же не нашли в ней ничего забавного.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро 20 октября было обнаружено почти 19 тысяч новых случаев инфицирования, из них почти 5,5 тысяч людей попали в больницу.

Одесская область при этом возглавила список регионов, где ситуация с COVID-19 хуже всего. В области за сутки зафиксировали 1 606 новых случаев инфицирования, из них 793 в Одессе.