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"Шмайзер", "Корона фак" і інші: одеський бар запропонував відвідувачам особливе "карантинне" меню

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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алкоголь Новина оновлена 20 жовтня 2021, 22:35
алкоголь

Кожна "доза" коштує по 70 гривень.

Жителі Одеси, яка з 18 жовтня перебуває в "червоній зоні" карантину, намагаються всіма силами не падати духом. А в одному з місцевих барів навіть склали спеціальний "карантинне" меню для відвідувачів.

Відповідним знімком поділився телеграм-канал "Ху**а Одеса".

В меню відвідувачам пропонують "вакцинуватися" алкогольними коктейлями, назви яких співзвучні з назвами популярних вакцин від коронавірусу: Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna і "Супутник V".

Користувачі мережі відзначили, що таке меню можна знайти в барі SHIZZA, що на вулиці Катерининській, 50.

Однак їх думки мережі про подібний креатив розійшлися. Деяким жителям міста ідея сподобалася, а інші ж не знайшли в ній нічого смішного.

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок 20 жовтня було виявлено майже 19 тисяч нових випадків інфікування, з них майже 5,5 тисячі людей потрапили до лікарні.

Одеська область при цьому очолила список регіонів, де ситуація з COVID-19 найгірше. В області за добу зафіксували 1 606 нових випадків інфікування, з них 793 в Одесі.

Теги:
#Одеса #Коронавірус #Covid-19
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