“Рождение веб-модели": в Одессе девушки устроили голую фотосессию в известном отеле (видео 18+)

Многим пользователям сети не понравилось такое вторжение в личную жизнь незнакомок

В воскресенье, 31 октября, в разгар празднования Хэллоуина, две постоялицы знаменитого отеля "Гагарин Плаза" в Одессе затеяли съемку в обнаженном виде.

Ролик с "играми" девушек разместили несколько местных Telegram-пабликов.

Об участницах горячих съемок неизвестно ничего, кроме того, что они отдыхали в популярном в Аркадии отеле. Перед камерой позировала лишь одна из девушек, вторая — делала снимки.

Скрин видеозаписи

Записать их на видео сумел житель одного из соседних домов — из-за отсутствия штор в номере.

Из различных соображений мы не публикуем ролик на сайте, однако желающие могут его посмотреть в нашем Telegram-канале "Telegraf Black" (контент 18+).

Интересно, что подобное вмешательство в чужую частную жизнь вызвало огромное недовольство многих пользователей сети. Автору видеоролика предлагают перестать следить за тем, кто чем занимается в личное время и в своей постели, а начать думать, что он делает.

Разумеется, есть и те, кого видеозапись повеселила и даже "зажгла" в сексуальном плане.

К слову, Одесса уже не впервые оказывается в центре подобных "пикантных" историй. Ранее "Телеграф" сообщал, что жители одного из жилкомплексов Южной Пальмиры устроили любовные утехи прямо на балконе своей квартиры. Разумеется, их "активный отдых" попал в объектив камеры одного из бдительных соседей.