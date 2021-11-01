“Народження веб-моделі”: в Одесі дівчата влаштували голу фотосесію у відомому готелі (відео 18+)

Багатьом користувачам мережі не сподобалося таке вторгнення в особисте життя незнайомок

У неділю, 31 жовтня, у розпал святкування Хеллоуїна дві постоялиці знаменитого готелю "Гагарін Плаза" в Одесі затіяли зйомку в оголеному вигляді.

Ролик із "іграми" дівчат розмістили кілька місцевих Telegram-пабліків.

Про учасниць гарячих зйомок невідомо нічого, крім того, що вони відпочивали у популярному в Аркадії готелі. Перед камерою позувала лише одна з дівчат, інша робила знімки.

Скрин відеозапису

Записати їх на відео зумів мешканець одного із сусідніх будинків — через відсутність штор у номері.

З різних міркувань ми не публікуємо ролик на сайті, проте бажаючі можуть його подивитися у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" (контент 18+).

Цікаво, що подібне втручання у чуже приватне життя викликало величезну незадоволеність багатьох користувачів мережі. Автору відеоролика пропонують перестати стежити за тим, хто чим займається в особистий час та у своєму ліжку, а почати думати, що він робить.

Зрозуміло, є й ті, кого відеозапис порадував і навіть "запалив" у сексуальному плані.

До речі, Одеса вже не вперше опиняється у центрі подібних "пікантних" історій. Раніше "Телеграф" повідомляв, що мешканці одного з житлових комплексів Південної Пальміри влаштували любовні втіхи на балконі своєї квартири. Зрозуміло, їхній "активний відпочинок" потрапив до об’єктиву камери одного з пильних сусідів.