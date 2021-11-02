Укр

"Серого кардинала Одессы" объявили в розыск

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
240
Владимир Галантерник
Владимир Галантерник

Миллиардера разыскивают сразу по нескольким статьям.

Крупного бизнесмена Владимира Галантерника, которого уже успели окрестить "серым кардиналом Одессы", объявили в розыск.

Информация об этом появилась на сайте МВД.

Отмечается, что он попал под прицел НАБУ по целому ряду статей, в числе которых:

  • ст. 255 ч.1 (создание преступной группировки с целью совершения опасного преступления);
  • ст.191 ч.5 (присвоение, растрата либо завладение имуществом в особо крупных размерах или организованной группой);
  • ст. 209 ч.3 (отмывание средств полученных преступным путем в особо крупных размерах или группой лиц);
  • ст.364 ч.2 (злоупотребление служебным положением).

Согласно данным МВД, Галантерник исчез 31 августа в Харькове.

Галантерника объявили в розыск
Галантерника объявили в розыск

Напомним, в марте он давал интервью изданию Forbes, в котором признал, что владеет рынками "Привоз" и "7-й километр", а также ТРЦ City Center и City Center "Котовский". Помимо того, он является собственником развлекательного комплекса Аркадия Сити, галереи МАФов на Староосенней площади и бутик-отеля De Paris.

О биографии мужчины известно немного. Большую часть времени он проживает в Великобритании, а в Одессе появляется нечасто. Его жена Наталья Зинько выпускает одежду под собственным брендом — NATASHA ZINKO и ведет профиль в Инстаграм.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 1 ноября, правоохранители остановили кортеж нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. В полиции обратили внимание, что в автомобиле парламентария якобы находятся "незаконные документы", сам же Кива обвинил власть в "систематическом давлении".

Теги:
#МВД #НАБУ #Владимир Галантерник
Верховная Рада
Политика
Рада проголосовала за Госбюджет Украины на 2022 год: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Верховная Рада
Рада проголосовала за Госбюджет Украины на 2022 год: подробности
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью
Дата публикации
Категория
Владимир Галантерник
"Серого кардинала Одессы" объявили в розыск
Дата публикации
Категория
До середины ноября снега ждать не стоит
Когда в Украине выпадет первый снег: прогноз синоптика
Дата публикации
Категория
Тарас Цымбалюк в сериале "Крепостная"
Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк: я могу сыграть и "голубого", но в чем-то достойном