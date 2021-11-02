"Серого кардинала Одессы" объявили в розыск
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Миллиардера разыскивают сразу по нескольким статьям.
Крупного бизнесмена Владимира Галантерника, которого уже успели окрестить "серым кардиналом Одессы", объявили в розыск.
Информация об этом появилась на сайте МВД.
Отмечается, что он попал под прицел НАБУ по целому ряду статей, в числе которых:
- ст. 255 ч.1 (создание преступной группировки с целью совершения опасного преступления);
- ст.191 ч.5 (присвоение, растрата либо завладение имуществом в особо крупных размерах или организованной группой);
- ст. 209 ч.3 (отмывание средств полученных преступным путем в особо крупных размерах или группой лиц);
- ст.364 ч.2 (злоупотребление служебным положением).
Согласно данным МВД, Галантерник исчез 31 августа в Харькове.
Напомним, в марте он давал интервью изданию Forbes, в котором признал, что владеет рынками "Привоз" и "7-й километр", а также ТРЦ City Center и City Center "Котовский". Помимо того, он является собственником развлекательного комплекса Аркадия Сити, галереи МАФов на Староосенней площади и бутик-отеля De Paris.
О биографии мужчины известно немного. Большую часть времени он проживает в Великобритании, а в Одессе появляется нечасто. Его жена Наталья Зинько выпускает одежду под собственным брендом — NATASHA ZINKO и ведет профиль в Инстаграм.
Как сообщалось ранее, в понедельник, 1 ноября, правоохранители остановили кортеж нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. В полиции обратили внимание, что в автомобиле парламентария якобы находятся "незаконные документы", сам же Кива обвинил власть в "систематическом давлении".
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