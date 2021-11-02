"Сірого кардинала Одеси" оголосили у розшук

Мільярдера розшукують відразу за кількома статтями.

Бізнесмена Володимира Галантерника, якого вже встигли охрестити "сірим кардиналом Одеси", оголосили у розшук.

Інформація про це з’явилася на сайті МВС.

Зазначається, що він потрапив під приціл НАБУ за цілою низкою статей, серед яких:

ст. 255 ч.1 (створення злочинного угруповання з метою скоєння небезпечного злочину);

ст.191 ч.5 (присвоєння, розтрата чи заволодіння майном особливо великих розмірів чи організованою групою);

ст. 209 ч.3 (відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах або групою осіб);

ст.364 ч.2 (зловживання службовим становищем).

За даними МВС, Галантерник зник 31 серпня у Харкові.

Галантерника оголосили у розшук

Нагадаємо, у березні він давав інтерв’ю виданню Forbes, у якому визнав, що володіє ринками "Привоз" та "7-й кілометр", а також ТРЦ City Center та City Center "Котовський". Крім того, він є власником розважального комплексу Аркадія Сіті, галереї МАФів на Староосінній площі та бутік-готелю De Paris.

Про біографію чоловіка відомо небагато. Більшість часу він проживає у Великій Британії, а в Одесі з’являється нечасто. Його дружина Наталія Зінько випускає одяг під власним брендом – NATASHA ZINKO та веде профіль в Інстаграм.

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 1 листопада, правоохоронці зупинили кортеж нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи. У поліції звернули увагу, що в автомобілі парламентаря нібито знаходяться "незаконні документи", а сам Ківа звинуватив владу в "систематичному тиску".