В Одесской области семья отравилась неизвестным веществом: мать умерла на месте, отец лишился памяти, а дочь остается в коме

Мужчина пришел в себя, но ничего не помнит о том, что было перед тем, как он потерял сознание

В городе Белгород-Днестровский, Одесской области, три человека отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает "Думская".

Согласно данным издания, людей обеспокоило то, что они несколько дней не видели соседей. После этого жители соседних домов решили заглянуть в окно к "пропавшей" семье, где увидели трех человек, которые лежали на полу посреди комнаты.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, обнаружили в помещении тело хозяйки дома 1958 года рождения. Супруг мертвой женщины, а также их дочь лежали на полу без сознания. Мужчина пришел в себя в больнице, правда, ничего не смог рассказать о том, что произошло. Дочь жертвы до сих пор находится в коме.

Соседи рассказали, что накануне в гости к этой семья приходил неизвестный мужчина. Полиция сейчас проверяет все данные.

Напомним, на одном из курортов Египта произошло массовое пищевое отравление туристов. Большинство из пострадавших были из России. Также отравились 15 жителей нашей страны. Туроператор JoinUp изначально пытался сокрыть информацию о пострадавших украинцах.