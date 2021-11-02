На Одещині родина отруїлася невідомою речовиною: мати померла на місці, батько втратив пам’ять, а дочка залишається в комі

Чоловік прийшов до тями, але нічого не пам’ятає про те, що було перед тим, як він знепритомнів

У місті Білгород-Дністровський, Одеської області, троє людей отруїлися невідомою речовиною. Про це повідомляє "Думська".

За даними видання, людей стурбувало те, що кілька днів вони не бачили сусідів. Після цього мешканці сусідніх будинків вирішили заглянути у вікно до "зниклої" родини, де побачили трьох людей, які лежали на підлозі посеред кімнати.

Співробітники поліції, які прибули на місце події, виявили у приміщенні тіло господарки будинку 1958 року народження. Чоловік мертвої жінки, а також їхня дочка лежали на підлозі непритомні. Чоловік прийшов до тями в лікарні, правда, нічого не зміг розповісти про те, що сталося. Дочка жертви досі перебуває у комі.

Сусіди розповіли, що напередодні до цієї сім’ї приходив невідомий чоловік. Поліція зараз перевіряє усі дані.

Нагадаємо, на одному з курортів Єгипту сталося масове харчове отруєння туристів. Більшість із постраждалих були з Росії. Також отруїлися 15 мешканців нашої країни. Туроператор JoinUp спочатку намагався приховати інформацію про потерпілих українців.