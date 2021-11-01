У МЗС нічого не знали: українка розповіла деталі про масове отруєння у єгипетському готелі

Про українців у Єгипті не знали навіть у МЗС.

В одному з курортних міст Єгипту Хургаді десятки туристів отримали серйозне харчове отруєння. Спочатку повідомлялося, що постраждалі здебільшого родом із Росії, проте тепер з’явилася інформація, що серед них було понад 15 українців.

Як повідомляє OBOZREVATEL туроператор JoinUp намагався не оприлюднювати дані про постраждалих з України, але ця інформація все одно просочилася в мережу.

Однією з них була українка Тетяна Копач. Вона заявила, що хоч у ЗМІ повідомляють про 40 постраждалих, насправді таких більше сотні. Це вона пояснює тим, що вони не рахували тих, кого не відправили до лікарні.

"За заявою МЗС громадян України на території готелю немає", — написала вона у своєму Фейсбуку.

Пізніше вона розповіла, що ще 29 жовтня, першого дня відпочинку в готелі AMC Royal Hotel, все було в порядку.

30 жовтня вона дізналася від спортсменів у кайт-школі, що в їхньому готелі коїться щось недобре. Жінка вирішила дізнатися про подробиці на ресепшені, проте там запевнили, що все гаразд.

"І через пів години почалася низка машин швидкої допомоги", — сказала вона.

За її словами, лікарі забирали дорослих та дітей, деяких – у тяжкому стані. Пізніше, в ніч проти 31 жовтня, самопочуття погіршилося і в її чоловіка.

Копач не може сказати, чим саме вони отруїлися, але вказує, що тарілки для їжі їй видалися погано вимитими. Загалом у готелі перебували 15 українців і кожен із них зазнав симптомів отруєння — нудоти, високої температури тощо.

Вона підкреслила, що JoinUp їй додзвонитися не вдалося, а тому до лікаря вони вирушали самостійно. Втім, і від нього особливої допомоги вони не дочекалися.

Жінка каже, що допомогли їм інші українські туристи, які мали при собі ліки проти отруєння.

Також вона каже, що до лікаря вишикувалася безперервна черга, яка спостерігалася з ранку до дев’ятої вечора.

Вже першого листопада Копач спробувала знову звернутися до туроператора, але там назвали ситуацію форс-мажором і порадили просто не їсти. Крім того, їй вдалося достукатися до українського консула, якому, як виявилось, JoinUp не передав інформацію про співгромадян.

Нині їх переселили в інший готель, де вони змогли вперше за півтори доби поїсти.

Як раніше писав "Телеграф", AMC Royal Hotel не є дешевим готелем. За дві ночі за двомісний номер доведеться віддати практично 8 тисяч гривень за тарифом "Все включено", в інших готелях Хургади можна знайти номери вдвічі дешевше.