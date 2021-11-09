Потопы и кипяток: отопительный сезон в Одессе начался с аварий (видео)

В городе из-за того, что включили отопление произошел прорыв труб.

В Одесе в районе Второй станции Большого Фонтана под домом прорвало трубу. Вследствие чего из пробоины начал ключом бить кипяток.

Как сообщает одесский паблик "Новини.LIVE Odesa" в своем Телеграмм-канале, горячий источник образовался еще 8 ноября по адресу Сегедская,10.

Из водопровода жилого дома прямо на улицу вытекает кипяток. На видео видно, как парует вода, а во дворе образовалось горячее озеро. Следует отметить, что аварию не спешат ликвидировать, так как во дворе коммунальщики и ремонтники отсутствуют.

Скорее всего трубу прорвало из-за того, что включили отопление, а состояние труб перед новым отопительным сезоном не проверили.

Авария по адресу Сегедская,10

Кроме того, в одном из районов Одессы после включения отопления также прорвало трубу и затопило квартиры. Инцидент произошел в жилом доме по адресу Академика Королева, 64. Из-за аварии там затопило сразу несколько квартир. Вода стекает просто с потолка и по стенам. В результате испорчены мебель и техника.

Жительница фиксирует потоп на камеру, чтобы потом можно было добиться компенсации за ремонт.

Авария по адресу Академика Королева, 64

Следует отметить, что после того, как в Украине официально стартовал отопительный сезон, в городах случаются прорывы труб. Так, в Днепре 26 октября сразу в нескольких районах произошли ЧП. Аварии случились на тепломагистралях, в результате чего батареи в квартирах стали холодными.