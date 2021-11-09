Укр

Потопы и кипяток: отопительный сезон в Одессе начался с аварий (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
179
В Одессе прорвало отопление Новость обновлена 09 ноября 2021, 10:36
В Одессе прорвало отопление

В городе из-за того, что включили отопление произошел прорыв труб.

В Одесе в районе Второй станции Большого Фонтана под домом прорвало трубу. Вследствие чего из пробоины начал ключом бить кипяток.

Как сообщает одесский паблик "Новини.LIVE Odesa" в своем Телеграмм-канале, горячий источник образовался еще 8 ноября по адресу Сегедская,10.

Из водопровода жилого дома прямо на улицу вытекает кипяток. На видео видно, как парует вода, а во дворе образовалось горячее озеро. Следует отметить, что аварию не спешат ликвидировать, так как во дворе коммунальщики и ремонтники отсутствуют.

Скорее всего трубу прорвало из-за того, что включили отопление, а состояние труб перед новым отопительным сезоном не проверили.

Авария по адресу Сегедская,10
Авария по адресу Сегедская,10

Кроме того, в одном из районов Одессы после включения отопления также прорвало трубу и затопило квартиры. Инцидент произошел в жилом доме по адресу Академика Королева, 64. Из-за аварии там затопило сразу несколько квартир. Вода стекает просто с потолка и по стенам. В результате испорчены мебель и техника.

Жительница фиксирует потоп на камеру, чтобы потом можно было добиться компенсации за ремонт.

Авария по адресу Академика Королева, 64
Авария по адресу Академика Королева, 64

Следует отметить, что после того, как в Украине официально стартовал отопительный сезон, в городах случаются прорывы труб. Так, в Днепре 26 октября сразу в нескольких районах произошли ЧП. Аварии случились на тепломагистралях, в результате чего батареи в квартирах стали холодными.

Теги:
#Одесса #Авария #Отопительный сезон
Ковид-больница в Харькове.
Украина
Безопаснее всего в Ужгороде, Кропивницком и Луцке: где наибольшая смертность от COVID-19 в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ковид-больница в Харькове.
Безопаснее всего в Ужгороде, Кропивницком и Луцке: где наибольшая смертность от COVID-19 в Украине
Дата публикации
Категория
Jerry Heil мечтает записать дуэты с зарубежными исполнителями
Jerry Heil: основная проблема украинских женщин – попытка угодить, а мужчин – считать, что им все должны
Дата публикации
Категория
Умерший Павел Ратов
Месяц не приходил в сознание: в Чехии умер украинец, избитый местным охранником
Дата публикации
Категория
Северный поток-2
Республиканцы добиваются новых санкций США против "Северного потока-2"
Дата публикации
Категория
ДТП в Киеве
В Киеве на скорости протаранили патрульного, оформлявшего ДТП: эксклюзивные фото с места