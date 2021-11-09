Потопы и кипяток: отопительный сезон в Одессе начался с аварий (видео)
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В городе из-за того, что включили отопление произошел прорыв труб.
В Одесе в районе Второй станции Большого Фонтана под домом прорвало трубу. Вследствие чего из пробоины начал ключом бить кипяток.
Как сообщает одесский паблик "Новини.LIVE Odesa" в своем Телеграмм-канале, горячий источник образовался еще 8 ноября по адресу Сегедская,10.
Из водопровода жилого дома прямо на улицу вытекает кипяток. На видео видно, как парует вода, а во дворе образовалось горячее озеро. Следует отметить, что аварию не спешат ликвидировать, так как во дворе коммунальщики и ремонтники отсутствуют.
Скорее всего трубу прорвало из-за того, что включили отопление, а состояние труб перед новым отопительным сезоном не проверили.
Кроме того, в одном из районов Одессы после включения отопления также прорвало трубу и затопило квартиры. Инцидент произошел в жилом доме по адресу Академика Королева, 64. Из-за аварии там затопило сразу несколько квартир. Вода стекает просто с потолка и по стенам. В результате испорчены мебель и техника.
Жительница фиксирует потоп на камеру, чтобы потом можно было добиться компенсации за ремонт.
Следует отметить, что после того, как в Украине официально стартовал отопительный сезон, в городах случаются прорывы труб. Так, в Днепре 26 октября сразу в нескольких районах произошли ЧП. Аварии случились на тепломагистралях, в результате чего батареи в квартирах стали холодными.
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