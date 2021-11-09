Потопи та окріп: опалювальний сезон в Одесі розпочався з аварій (відео)

У місті через те, що увімкнули опалення, стався прорив труб.

В Одесі біля Другої станції Великого Фонтану під будинком прорвало трубу. Внаслідок чого з пробоїни почав ключем бити окріп.

Як повідомляє одеський паблік "Новини.LIVE Odesa" у своєму Телеграм-каналі, гаряче джерело утворилося ще 8 листопада за адресою Сегедська,10.

З водопроводу житлового будинку прямо надвір витікає окріп. На відео видно, як вода парує, а на подвір’ї утворилося гаряче озеро. Слід зазначити, що аварію не поспішають ліквідувати, бо на подвір’ї комунальники та ремонтники відсутні.

Швидше за все, трубу прорвало через те, що включили опалення, а стан труб перед новим опалювальним сезоном не перевірили.

Аварія за адресою Сегедська, 10

Крім того, в одному із районів Одеси після включення опалення також прорвало трубу та затопило квартири. Інцидент стався у житловому будинку за адресою Академіка Корольова, 64. Через аварію там затопило одразу кілька квартир. Вода стікає просто зі стелі та по стінах. В результаті зіпсовані меблі та техніка.

Мешканка фіксує потоп на камеру, щоб потім можна було домогтися компенсації за ремонт.

Аварія за адресою Академіка Корольова, 64

Слід зазначити, що після того, як в Україні офіційно стартував опалювальний сезон, у містах трапляються прориви труб. Так, у Дніпрі 26 жовтня одразу у кількох районах сталися НП. Аварії трапилися на тепломагістралях, внаслідок чого батареї у квартирах стали холодними.