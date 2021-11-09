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Потопи та окріп: опалювальний сезон в Одесі розпочався з аварій (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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В Одесі прорвало опалення Новина оновлена 09 листопада 2021, 10:36
В Одесі прорвало опалення

У місті через те, що увімкнули опалення, стався прорив труб.

В Одесі біля Другої станції Великого Фонтану під будинком прорвало трубу. Внаслідок чого з пробоїни почав ключем бити окріп.

Як повідомляє одеський паблік "Новини.LIVE Odesa" у своєму Телеграм-каналі, гаряче джерело утворилося ще 8 листопада за адресою Сегедська,10.

З водопроводу житлового будинку прямо надвір витікає окріп. На відео видно, як вода парує, а на подвір’ї утворилося гаряче озеро. Слід зазначити, що аварію не поспішають ліквідувати, бо на подвір’ї комунальники та ремонтники відсутні.

Швидше за все, трубу прорвало через те, що включили опалення, а стан труб перед новим опалювальним сезоном не перевірили.

Аварія за адресою Сегедська, 10
Аварія за адресою Сегедська, 10

Крім того, в одному із районів Одеси після включення опалення також прорвало трубу та затопило квартири. Інцидент стався у житловому будинку за адресою Академіка Корольова, 64. Через аварію там затопило одразу кілька квартир. Вода стікає просто зі стелі та по стінах. В результаті зіпсовані меблі та техніка.

Мешканка фіксує потоп на камеру, щоб потім можна було домогтися компенсації за ремонт.

Аварія за адресою Академіка Корольова, 64
Аварія за адресою Академіка Корольова, 64

Слід зазначити, що після того, як в Україні офіційно стартував опалювальний сезон, у містах трапляються прориви труб. Так, у Дніпрі 26 жовтня одразу у кількох районах сталися НП. Аварії трапилися на тепломагістралях, внаслідок чого батареї у квартирах стали холодними.

Теги:
#Одеса #Аварія #Опалювальний сезон
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