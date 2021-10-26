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Прийдеться померзнути: Дніпро зустрів опалювальний сезон з аварій (відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Жителі Дніпра скаржаться на холодні батареї та аварії на тепломагістралях Новина оновлена 26 жовтня 2021, 16:11
Жителі Дніпра скаржаться на холодні батареї та аварії на тепломагістралях

НП сталися, як мінімум, у двох районах Дніпра

Поки деякі українці вже насолоджуються теплом у квартирах, інші змушені мерзнути та ще й страждати від потопів у будинках. Так, у Дніпрі опалювальний сезон стартував з аварій (локації на картах нижче), про що повідомляють інтернет-користувачі.

Згідно з відео, які виклали в мережу місцеві Телеграм-канали, НП сталися, як мінімум, у двох районах міста. Не готовий до опалювального сезону опинився мікрорайон Тополя 2, де стався прорив труби.

У коментарях деякі люди кажуть, що батареї потеплішали. Інші ж нарікають на аварію та холод.

Тополя 2 до опалювального сезону виявився не готовим
Тополя 2 до опалювального сезону виявився не готовим

Тим часом на Мануйлівському проспекті, 13, під час подачі тепла також трапилася аварія, і гаряча вода потекла по всьому під’їзду. Місцеві жителі нарікають, що, певне, доведеться мерзнути далі.

У Дніпрі – прорив магістралі на Мануйлівському проспекті, 13
У Дніпрі – прорив магістралі на Мануйлівському проспекті, 13

Тим часом мешканці міста Миколаєва скаржаться на відсутність опалення у міських лікарнях. За їхніми словами, у приміщеннях температура повітря нижча, ніж на вулиці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на добробуті українців позначиться підвищення вартості газу.

Теги:
#Дніпро #Опалювальний сезон #Опалення #Прорив
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