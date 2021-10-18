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"Ковдри вже не зігрівають": мешканці Миколаєва скаржаться на відсутність опалення в міських лікарнях

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Опалення Новина оновлена 18 жовтня 2021, 18:00
Опалення

Деякі пацієнти навіть виходять на вулицю, щоб зігрітися.

Жителі міста Миколаїв скаржаться на відсутнє опалення в міських лікарнях. За їх словами, в приміщеннях температура повітря нижче, ніж на вулиці.

Зокрема відповідне звернення було оприлюднене в фейсбук-спільноті "Contact Center при Миколаївській міській раді".

Місцева мешканка Лілія Одинцова заявила, що люди знаходяться в стаціонарі замерзають від холоду і не мають ніякої можливості прийняти душ, оскільки гарячої води в закладі теж немає.

"Міські заклади — добре якщо можуть принести теплі ковдри, а як бути людям з області, районів? Навіть ковдри вже не зігрівають", — написала вона.

У Миколаєві люди скаржаться на відсутність опалення
У Миколаєві люди скаржаться на відсутність опалення

Примітно, що з подібною проблемою зіткнулися не тільки лікарні, а й школи та дитячі сади. Деякі з місцевих жителів говорять про те, що в освітніх закладах скоротили перерви, але діти все одно хворіють.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" писав, що для старту опалювального сезону необхідно, щоб температура повітря на вулиці опустилася до +8 градусів або нижче і залишалася такою мінімум три дні, саме тому в деяких українських містах поки доводиться миритися з холодними батареями.

Теги:
#Миколаїв #Опалювальний сезон #Опалення
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