Укр

"Беспощадная дистанционка": онлайн-урок физкультуры насмешил украинцев (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Уроки физ-ры, как и другие, проходят через онлайн-платформы
Уроки физ-ры, как и другие, проходят через онлайн-платформы

Такие подвижные занятия, к слову, есть не у всех школьников

В четверг, 11 ноября, в сети появилось видео, как семиклассник из Одессы занимается дома физкультурой. Загвоздка лишь в том, что это не личное желание, а очередной онлайн-урок.

Роликом, вызвавшим значительный резонанс, поделились в местных Telegram-каналах.

На видео снято, как парень в спортивной одежде, стоя перед ноутбуком, выполняет наклоны из стороны в сторону. Прислушавшись, можно разобрать команды и счет преподавателя.

"Что вы знаете про онлайн-уроки? — спрашивает автор видео. — Урок физкультуры, 7 класс".

Когда мальчик замечает, что его снимает, то с улыбкой бросается к телефону, закрывая камеру.

Несмотря на то, что запись длилась всего лишь несколько секунд, этого хватило, чтобы устроить настоящий фурор в комментариях. 

Интересно, что отношение к подобным занятиям у многих людей значительно разнится. Кому-то кажется, что подвижные уроки обязательно нужны, а кто-то — наоборот, жалуется на них.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине могут отменить дистанционное обучение. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, количество привитых учителей разрешает проводить занятия очно, а не заочно.

Теги:
#Одесса #Физкультура #Дистанционное обучение
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