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"Нещадна дистанційка": онлайн-урок фізкультури насмішив українців (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Автор
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Уроки фіз-ри, як і інші, проходять через онлайн-платформи
Уроки фіз-ри, як і інші, проходять через онлайн-платформи

Такі рухливі заняття є не у всіх школярів.

У четвер, 11 листопада, у мережі з’явилося відео, як семикласник із Одеси займається вдома фізкультурою. Загвоздка лише в тому, що це не особисте бажання, а черговий онлайн-урок.

Роликом, який спричинив значний резонанс, поділилися у місцевих Telegram-каналах.

На відео знято, як хлопець у спортивному одязі, стоячи перед ноутбуком, виконує нахили з боку на бік. Прислухавшись, можна розібрати команди викладача.

"Що ви знаєте про онлайн-уроки? — запитує автор відео. — Урок фізкультури, 7 клас".

Коли хлопчик зауважує, що його знімають, то з усмішкою кидається до телефону, закриваючи камеру.

Незважаючи на те, що запис тривав лише кілька секунд, цього вистачило, щоб влаштувати справжній фурор у коментарях.

Цікаво, що ставлення до подібних занять у багатьох людей значно різниться. Комусь здається, що рухливі уроки обов’язково потрібні, а хтось навпаки, скаржиться на них.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні можуть скасувати дистанційне навчання. За словами омбудсмена Людмили Денисової, кількість щеплених вчителів дозволяє проводити заняття очно, а не заочно.

Теги:
#Одеса #Фізкультура #Дистанційне навчання
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